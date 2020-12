De Roon met goudeerlijk antwoord op tweet van Juventus-supporter

Rian Rosendaal 17 december 2020 • Laatste update: 10:56

Marten de Roon spaarde zichzelf niet na de uitwedstrijd van Atalanta tegen Juventus (1-1) van woensdagavond. De middenvelder deelt namelijk de mening van verschillende mensen op Twitter dat hij een rode kaart had moeten krijgen in het treffen met La Vecchia Signora, na een charge op Juan Cuadrado. Desondanks maakte De Roon gewoon de negentig minuten vol bij de bezoekende ploeg.

Een supporter van Juventus deelde na afloop van de wedstrijd via Twitter complimenten uit aan De Roon. "Maar je had eraf moeten worden gestuurd vanwege die tackle op Cuadrado", zo voegde de fan van de thuisploeg daaraan toe. De Atalanta-middenvelder was het eens met de kritiek aan zijn adres. "Ik ben het daar mee eens. Ik was te laat en de tackle was ook nog eens te hard. Maar ik wil wel benadrukken dat ik nooit de intentie heb gehad om hem te raken. Hierbij mijn excuses richting Cuadrado." De verdediger van Juventus reageerde vervolgens met emoji's van duimpjes en spierballen op de woorden van De Roon.

Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to @Cuadrado https://t.co/YGuWcPPuDW — Marten de Roon (@Dirono) December 16, 2020

De Roon kreeg overwegend positieve beoordelingen na zijn optreden tegen Juventus, dat alweer voor de zesde keer gelijkspeelde dit seizoen. Il Messaggero deelt als rapportcijfer een 6,5 uit aan de Nederlandse controleur. Calciomercato vond De Roon goed spelen vanuit zijn positie en ook zijn rol in de opbouw van Atalanta wordt benadrukt, met een 6 als beloning. De Corriere della Sera plaatst een 6,5 achter de naam van de strijdbare De Roon. "Hij was erg waardevol voor Atalanta, zeker op de momenten dat Juventus de bal had."