Hakbal grotere ergernis dan misser Ronaldo: ‘Dat maakte me erg kwaad’

Rian Rosendaal 17 december 2020 • Laatste update: 10:00

Juventus beleefde een frustrerende avond tegen Atalanta, dat La Vecchia Signora in bedwang wist te houden in Turijn: 1-1. Trainer Andrea Pirlo zag Cristiano Ronaldo een strafschop verprutsen, maar dat bleek niet de grootste ergernis te zijn voor de Juventus-coach. De misser van Álvaro Morata, die met een hakballetje probeerde te scoren maar hopeloos faalde, blijft Pirlo langer bij.

"De kans die Morata om zeep hielp heeft me erg kwaad gemaakt", foeterde Pirlo na afloop op de persconferentie. "Het zijn dingen die we ons simpelweg niet kunnen veroorloven. Zulke kansen hebben soms heel veel invloed op de uitkomst van een wedstrijd. Op zo'n moment moet je een heldere keuze maken en dat was bij Morata duidelijk niet het geval." Pirlo stipte overigens ook een positief punt aan wat betreft de aanvaller. "Hij speelde verder een geweldige wedstrijd, het gebeurt helaas soms dat doelpunten uitblijven."

Oh nee. Alvaro Morata kiest in deze situatie voor een hakbal. Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 16 december 2020

Na ruim een uur spelen had Juventus aan de leiding kunnen komen. Ronaldo echter zag zijn zwakke strafschop makkelijk gekeerd worden door Atalanta-doelman Pierluigi Gollini. "Het is zonde, want we hadden de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Helaas gebeuren zulke dingen tijdens een wedstrijd", blikte Pirlo terug op de mislukte strafschop van Ronaldo. Van de laatste 30 strafschoppen voor Juventus in alle competities heeft de Portugese aanvaller er overigens 4 gemist.

Juventus heeft zes van de eerste twaalf competitieduels afgesloten met een gelijkspel, iets dat in het seizoen 1984/1985 voor de laatste keer voorkwam bij de regerend landskampioen. "Als we meer overtuiging hadden getoond, hadden we zeker gewonnen", ging de teleurgestelde Pirlo verder met zijn analyse. "We hebben veel kansen afgedwongen, maar wisten onszelf niet te belonen. En als we de kansen niet afmaken kan er van alles gebeuren. Maar desondanks was er met de wedstrijdinstelling niets mis. Atalanta is een lastige tegenstander en we hebben het goed gedaan", zo besluit de coach van de nummer drie in de Serie A.