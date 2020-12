Kjell Scherpen na debuut: ‘Ik hoor wel wat hij ervan vond’

Chris Meijer 17 december 2020 • Laatste update: 09:14

Kjell Scherpen maakte woensdagavond zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax in het met 5-4 gewonnen TOTO KNVB Beker-duel met FC Utrecht. De twintigjarige doelman toont zich na afloop tegenover Ajax TV gematigd tevreden en rekent zichzelf het vierde doelpunt van de bezoekers aan, waardoor hij blij is dat Dusan Tadic kort voor tijd nog voor de winnende treffer tekende. Scherpen is tevens benieuwd wat André Onana van zijn optreden vond.