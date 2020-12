De Boer zag na vertrek veel beter Ajax: ‘Ik moest het met die jongens doen’

Rian Rosendaal 17 december 2020 • Laatste update: 09:08

Frank de Boer wist als coach van Ajax maar liefst vier landstitels op rij in de wacht te slepen. Desondanks wil de huidige bondscoach van het Nederlands elftal de prestaties tussen 2011 en 2014 niet overschatten. In de optiek van De Boer was het Ajax met onder meer Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech, dat tot de halve finale reikte in de Champions League, kwalitatief gezien veel sterker.

"Het was een ander soort Ajax, in een andere tijd", concludeert De Boer in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Ik moest het doen met jongens zoals Tobias Sana, Danny Hoesen, Niklas Moisander, Aras Özbiliz, Lorenzo Ebecilio. Niets ten nadele van die gasten, maar je kunt het niet vergelijken met het niveau dat Ajax daar de laatste jaren heeft lopen." De keuzeheer van Oranje brengt evenwel een mijlpaal uit die tijd in herinnering. "En toch hebben we in die tijd Barcelona op de Barcelona-manier verslagen (met 2-1, red.), wonnen we van Manchester City (met 3-1, red.). Maar wat beklijft, is blijkbaar dat we alleen maar balletjes breed hebben gespeeld. En ik snap het aan de ene kant nog ook. Je bent namelijk altijd zo goed als je laatste wedstrijd."

Het dienstverband van De Boer bij Ajax eindigde in mineur, want op de slotdag van het seizoen 2015/16 werd de landstitel verspeeld door een 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap. "Persoonlijk herinner ik me ook eerder De Graafschap, waar we de titel verspeelden, dan 15 mei 2011 toen we van FC Twente wonnen en voor het eerst in jaren weer kampioen werden. Ik neem het mensen dus niet kwalijk, negatieve gedachten komen sowieso altijd als eerste bovendrijven", aldus De Boer, die medio 2016 vertrok uit Amsterdam, met Peter Bosz als diens opvolger. "Dat we vier keer kampioen werden toen we elk dubbeltje moesten omdraaien, dat we financieel in feite weinig konden, dat we te maken hadden met ongelooflijk veel bestuurlijke onrust; het lijkt allemaal vergeten."

"Maar dat ik teleurgesteld in de spelersbus zit na die 1-1 tegen De Graafschap en de verloren titel is wel een beeld dat iedereen zich zo voor de geest haalt. En ik zelf ook, eigenlijk", voegt De Boer daaraan toe. De opvolger van Ronald Koeman heeft als bondscoach weer te maken met Ajax-spelers en één naam springt er volgens hem bovenuit. "Wat Ryan Gravenberch nu laat zien bij Ajax, op die leeftijd… Eigenlijk is dat ongelooflijk. Maar hoe structureel is het? Ontwikkeling is niet te voorspellen, maar die zit er wel duidelijk in bij de spelers van Oranje", aldus de hoopvolle De Boer.