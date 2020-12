Barcelona maakt op ongewone manier indruk: ‘Zelfs tackles van Messi’

Barcelona wist woensdagavond nipt te winnen van koploper Real Sociedad: 2-1. Desondanks waren er ook wat kritische geluiden te horen na afloop van de confrontatie in het Camp Nou. Imanol Alguacil, trainer van Sociedad, is niet bepaald onder de indruk van het elftal van zijn collega Ronald Koeman. Volgens de Spaanse coach spreekt het ontzag dat Barcelona toonde voor zijn ploeg boekdelen.

"Dit was het beste Barcelona dat ik in tijden heb gezien op het gebied van verdedigen, agressiviteit en intensiteit", zo zei Alguacil na afloop tegenover Movistar. "Dat zegt genoeg over het respect dat zij vanavond voor deze wedstrijd hadden. Ik heb in lange tijd niet zo'n agressief Barcelona aan het werk gezien. Zelfs Lionel Messi ging naar de grond om tackles te maken", aldus de oefenmeester van Sociedad, die een einde zag komen aan een reeks van negen duels zonder nederlaag in LaLiga.

Frenkie doet het! ?? De middenvelder van Barcelona zet zijn club op 2-1 tegen koploper Real Sociedad ???? Na lang kijken ziet de VAR dat De Jong toch geen buitenspel stond en telt de goal ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaRealSociedad pic.twitter.com/4V0W9jwm7V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 16, 2020

Koeman was na afloop van de krappe overwinning lovend over de prestatie die zijn formatie had neergezet tegen de lijstaanvoerder. "In de tweede helft hadden we had lastig en kreeg Sociedad meer kansen dan ons", aldus de Nederlandse coach in de Spaanse media. "Ze gaan niet voor niets aan kop. Maar in de eerste helft waren wij echt heel goed. We hadden toen vaker moeten scoren. Het was een open wedstrijd. De 1-1 (van Jordi Alba, red.) was belangrijk, want we verdienden het namelijk niet om op achterstand te staan."

De Barcelona-coach, die Frenkie de Jong de winnende treffer zag aantekenen, prijst met name de mentaliteit en veerkracht van zijn winnende elftal. "Dit was overduidelijk de beste eerste helft van dit seizoen. We waren sterk aan de bal en zetten tevens goed druk. Met deze instelling komen we er wel." Barcelona staat nu zes punten achter Atlético Madrid, dat een duel minder speelde, en Sociedad, dat juist twee wedstrijden meer heeft afgewerkt. "Dan kun je best weer over de titel gaan denken. Er kan nog veel gebeuren en we hebben veel zelf in de hand", aldus de hoopvolle Koeman.