Klopp en Mourinho voeren hevige discussie op het veld: ‘Als ik me zo gedraag...’

Liverpool won woensdagavond door een doelpunt van Roberto Firmino in de absolute slotfase met 2-1 van Tottenham Hotspur. Het resultaat zorgde na afloop van het duel voor een verhitte discussie tussen managers Jürgen Klopp en José Mourinho. Op beelden is te zien hoe Mourinho Klopp lijkt te feliciteren en vervolgens iets zegt waarvan de Duitse manager van Liverpool overduidelijk niet gecharmeerd is.

Op de beelden is te zien dat Klopp en Mourinho elkaar een boks geven, waarna de manager van Liverpool in eerste instantie door wil lopen. Nadat Mourinho ogenschijnlijk iets zegt, blijft de Duitser staan en volgt een discussie tussen de twee. Een lachende Pepijn Lijnders en de vierde official komen nog tussenbeide, alvorens Klopp en Mourinho ogenschijnlijk vriendelijk uit elkaar gaan. De woorden van Mourinho voor Klopp zijn later echter allerminst vriendelijk.

“Ik heb hem gezegd dat het beste team verloor en daar was hij het niet mee eens, maar dat is zijn mening. Als ik me zo gedraag langs de zijlijn, loopt het heel anders af”, zegt Mourinho na afloop in gesprek met de BBC. “We hadden de wedstrijd altijd onder controle. Daarom voelt dit als een heel onverdiend resultaat, maar zo gaat het weleens in het voetbal. In de rust hebben we wat kleine dingen veranderd, maar het voelde alsof we het over het algemeen onder controle hadden.”

“De wissels waren doorgevoerd om in de omschakeling gevaarlijk te kunnen zijn, dat lukte meteen. Dat werd lastiger na de gele kaart van Gio, omdat er daarna ongelofelijk veel druk ontstond vanaf de reservebank van Liverpool op de arbitrage”, stelt de Portugese manager van Tottenham. Mourinho wisselde Giovanni Lo Celso na een klein uur spelen uit voorzorg voor Lucas Moura.“Ik was bang dat hij zijn tweede gele kaart zou krijgen en moest hem daarom wisselen. Maar goed, ik ben niet de persoon om me uit te spreken over het gedrag van mijn collega’s langs de zijlijn.”

“We hebben erg goed gespeeld, al zaten er natuurlijk wat fouten in. Sommige dingen moeten we zien te verbeteren, maar al met al is dit een oneerlijk resultaat. We speelden tegen de kampioen in hun stadion en hadden de beste kansen om te winnen. Mijn team was briljant. Liverpool leek niet niet op een kampioen. Europees kampioen, wereldkampioen: dat verschil was niet te zien op het veld”, besluit Mourinho. Klopp benadrukt na afloop dat er geen sprake was van een verhitte discussie tussen hem en zijn collega van Tottenham.

“Het was absoluut niet verhit. We hebben alleen kort gesproken over de wedstrijd. Hij was niet blij en zei me dat het betere team had verloren. Ik dacht dat hij een grapje maakte, maar dat was niet het geval. That’s it”, stelt Klopp. Hij vond dat er bij het doelpunt van Heung-Min Son na 33 minuten spelen sprake was van buitenspel. “Ze hebben het twintig keer bekeken. Maar toen ik het zag, was het buitenspel. Ik kan niemand iets kwalijk nemen, de beste manier om Tottenham te verdedigen is door de bal de hele tijd in bezit te houden.”

“We speelden een goede wedstrijd tegen een counterattacking monster en waren ontzettend goed in balbezit”, gaat Klopp verder. “Ze hebben een doelpunt gemaakt en hadden nog twee grote kansen, maar los daarvan hebben we de wedstrijd gecontroleerd en waren deze drie punten volledig verdiend. Ik ben heel blij dat we in de slotfase het doelpunt maakten, want volgens mij hadden we zeventig procent balbezit. Bobby, wat een kopbal. Ik vind het geweldig. Wat een wedstrijd speelde hij met zijn bewegingen, er ontstond door hem het ene na het andere gat."