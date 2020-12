Ten Hag: ‘Voortschrijdend inzicht is dat hij niet meer beschikbaar is dit jaar'

Ajax plaatste zich woensdagavond dankzij een 5-4 overwinning op FC Utrecht voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Bij trainer Erik ten Hag overheerst de blijdschap, omdat hij met een ‘gigantische lijst met afwezigen’ kampt. Tegelijkertijd laat de oefenmeester weten dat David Neres door een twee weken geleden tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (1-0 nederlaag) opgelopen enkelblessure in het restant van 2020 niet meer in actie zal komen.

“We hebben er echt alles aan gedaan om te winnen. We hebben laten zien dat we een echte ploeg hebben. Het was een echte bekerwedstrijd. Een bekerwedstrijd van alles of niets. Gelukkig is het voor ons alles geworden. We hebben schitterende goals gemaakt. Maar we hebben ook doelpunten weggegeven waar we het donderdag even over gaan hebben”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. “Onze lijst met afwezigen is gigantisch. Daarom overheerst nu bij mij blijdschap, al mogen we natuurlijk nooit vier treffers tegen krijgen.”

DUSAN TADIC, WAT EEN GOAL, WAT EEN MOMENT! Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 16 december 2020

Voor Neres zit voetbaljaar 2020, dat Ajax afsluit met uitwedstrijden tegen ADO Den Haag (komende zondag) en Willem II (volgende week woensdag), er dus op. “Voortschrijdend inzicht is dat hij niet meer beschikbaar zal zijn dit jaar. Ik hoop dat we hem in januari wel snel terug hebben”, aldus Ten Hag. Voor het duel met ADO ontbreken vermoedelijk ook Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui, Lassina Traoré, Brian Brobbey en Jurriën Timber nog. Sean Klaiber en Klaas-Jan Huntelaar waren geschorst en zijn derhalve weer inzetbaar in Den Haag, terwijl Ten Hag er vertrouwen in heeft dat ook André Onana dan weer van de partij is.

Kjell Scherpen, diens vervangers tijdens het treffen met FC Utrecht, ging behoorlijk in de fout bij de 3-4. “Dat zag er niet goed uit, dat is helder”, benadrukt Ten Hag. Bij FOX Sports spreekt de trainer van Ajax over ‘reclame voor het voetbal’. “Natuurlijk zaten er fouten in, maar ik denk dat we de mensen thuis wel wat geboden hebben. Het was een crazy night, met heel veel fouten, maar ook mooie goals. Het was een foutenfestival. Maar ik heb wel geweldige goals en een geweldige teamspirit gezien.”