Van der Maarel is pissig na moment in blessuretijd; Perez cynisch over Higler

Mark van der Maarel kan nauwelijks bevatten dat hij woensdagavond in de slotseconden van de bekerwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht (5-4) geen strafschop kreeg. De aanvoerder van FC Utrecht raakte verwikkeld in een duel met Daley Blind en werd naar eigen inzicht door de verdediger van Ajax meegenomen naar de grond. Arbiter Dennis Higler vond echter dat Van der Maarel eerst een overtreding begint.

"Ja... Zeg jij het maar", verzucht Van der Maarel in gesprek met FOX Sports als hij de beelden van het moment ziet. "Ik heb mijn zegje al gedaan tegen de scheids. De bal valt ertussen, maar ik zet mijn lichaam in en vervolgens trekt hij me mee. Dat is mijn lezing. Wellicht gekleurd, maar volgens mij redelijk feitelijk in dezen. De scheidsrechter geeft aan dat de eerste overtreding van mij was." Wat die overtreding dan was? "Dat mag je aan hem vragen. Op mij gaf hij geen antwoord. Volgens mij is het een duel. Schiet mij maar lek, echt."

?? Mark Van der Maarel kan het amper bevatten dat hij in de absolute slotfase geen penalty kreeg.

"Schiet mij maar lek"



"Schiet mij maar lek" pic.twitter.com/WaRZ6OW9of — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 16, 2020

Ook Kenneth Perez vindt dat Utrecht een strafschop had verdiend. "Ik vind het heel mild wat er tegen Daley Blind wordt gedaan. Daardoor vind ik het wel een penalty", aldus de analist in de studio van FOX Sports. Arnold Bruggink kan zich vinden in de interpretatie van Higler. "Ik vond het een overtreding op Blind." Hij stipt aan dat niet Van der Maarel, maar Bart Ramselaar ervoor zorgde dat Blind struikelde. Perez blij erbij dat het 'heel weinig' was. "Higler vindt het mét de VAR al moeilijk om goede beslissingen te nemen, laat staan zonder de VAR. Door de hele wedstrijd werden rare beslissingen genomen."

Uit een eventuele strafschop had Utrecht nog een verlenging kunnen afdwingen in de krankzinnige bekerwedstrijd. "We hebben er een aardig gevecht van gemaakt, maar je staat met lege handen. Dat is niet eerste keer dit seizoen", treurt Van der Maarel. "Het is goed dat we er vier maken, maar we krijgen de doelpunten te makkelijk tegen en op verkeerde momenten. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd vanavond. Vanaf minuut één lieten we zien te geloven in een goed resultaat. We hebben ons gewapend tegen de kwaliteiten van Ajax, maar de doelpunten vlogen bij ons te makkelijk in het mandje. Dat moet eruit."