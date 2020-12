Blauwe Kylian Mbappé valt erg op; Memphis Depay scoort én baalt

Lille OSC en Paris Saint-Germain zijn klaar voor de topper van zondag in de Ligue 1. De koploper van de Ligue 1 won met 0-2 van Dijon, terwijl de regerend landskampioen met dezelfde cijfers te sterk was voor Lorient: 2-0. Het onderlinge verschil blijft een punt bedragen. Olympique Lyon liet juist dure punten liggen. Het team van Rudi Garcia leek met minimaal verschil van Stade Brest te winnen, maar in de extra tijd ging het mis. Lyon heeft nu twee punten minder dan Lille.

Paris Saint-Germain - Lorient 2-0

Het team van Tuchel viel in de eerste helft behoorlijk tegen. Alleen een inzet van Ander Herrera, tegen de lat, was noemenswaardig en PSG leek ook een moeizaam tweede bedrijf tegemoet te gaan. Drie minuten na de onderbreking kwamen de bezoekers echter met tien man te staan toen Andreaw Gravillon een rode kaart kreeg voor het onderuithalen van Kylian Mbappé. Vanaf dat moment kwamen de Parijzenaars beter in de wedstrijd.

Mbappé, met een opvallende blauwe coupe, verzilverde de toegekende elfmetertrap en negen minuten verdubbelde Moise Kean de voordelige marge. Na een goede aanval bracht Rafinha de Italiaan in stelling en werd Paul Nardi gepasseerd: 2-0. Ook Layvin Kurzawa trof tien minuten voor het einde de lat, terwijl Adrian Grbic het dichtst bij een doelpunt voor Lorient kwam toen hij de paal trof. Mitchel Bakker speelde 71 minuten en werd daarna vervangen door Marco Verratti.

Dijon - Lille OSC 0-2

Het team van Christophe Galtier had achttien minuten nodig om aan de leiding te gaan. Yusuf Yazici kreeg de bal in het strafschopgebied van Zeki Celik en met een laag en geplaatst schot in de linkerhoek tekende de Turk voor de 0-1. Dat leek ook lange tijd de eindstand te gaan worden in Dijon, maar in de extra tijd sloeg Lille voor een tweede keer toe. Na een fikse blunder van Jonathan Panzo schoot Timothy Weah de bal fraai binnen: 0-2. Sven Botman en José Fonte vormden het vertrouwde centrale verdedigingsduo achterin.

Olympique Lyon - Stade Brest 2-2

In de eerste helft waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen via een eigen doelpunt van Anthony Lopes: 0-1. Een schot van afstand belandde op de paal, waardoor de bal via de rug van de keeper in het doel verdween In de tweede helft werd Lyon wakker toen onder anderen Memphis Depay het veld betrad. Na vasthouden in het strafschopgebied kende arbiter Jérôme Brisard halverwege de tweede helft een penalty toe aan de thuisploeg, die dankbaar verzilverd werd door Depay: 1-0. Een kwartier voor tijd kwam Stade Brest vanwege een rode kaart voor Paul Lasna met tien man te staan.

Toen Maxwel Cornet zeven minuten na de overtalsituatie op aangeven van Houssem Aouar voor de voorsprong zorgde, leek de zege binnen voor Lyon. Niets bleek echter minder waar, want diep in blessuretijd kregen de bezoekers nog een penalty toegekend. Brendan Chardonnet liet de buitenkans vanaf elf meter onbenut, maar door het vroegtijdig uitkomen van Lopes kreeg Brest een herkansing. Ditmaal was de nieuwe strafschoppennemer, Romain Faivre, wel trefzeker: 2-2.