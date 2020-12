Dusan Tadic zorgt op prachtige wijze voor beslissende 5-4 tegen FC Utrecht

Ajax heeft een krankzinnige bekerwedstrijd tegen FC Utrecht in zijn voordeel beslist. In de zestiende finales van de TOTO KNVB Beker leek een verlenging aanstaande met een 4-4 tussenstand, maar in de voorlaatste minuut besliste aanvoerder Dusan Tadic de wedstrijd: 5-4. Daardoor verdwijnt Ajax zaterdagavond in de koker tijdens de loting voor de achtste finales.

De wedstrijd kende een spectaculaire openingsfase met doelpunten aan beide kanten. Utrecht kwam al in de eerste minuut aan de leiding. Aan de linkerflank van de defensie verloor Nicolás Tagliafico, waarna Mark van der Maarel het leer snel oppikte. De attente rechtsback vond Mimoun Mahi, die afrondde door de benen van debuterend keeper Kjell Scherpen. Bij de gelijkmaker kende Van der Maarel juist een negatieve hoofdrol. Hij veranderde een vrije trap van Dusan Tadic van richting, waardoor Maarten Paes een antwoord schuldig moest blijven.

De keeper van Utrecht zou de wedstrijd niet afmaken. Nadat hij een voet van ploeggenoot Django Warmerdam in het gezicht kreeg door een duw van Antony, moest Paes zich na een langdurige behandeling laten vervangen door de debuterende zomeraanwinst Eric Oelschlagel. Ajax speelde zeker geen sterke eerste helft: de ploeg van Erik ten Hag was slordig in de passing en kwam moeilijk door de Utrechtse muur, maar kwam op slag van rust toch op voorsprong. Na een mooie opening van Daley Blind op Tagliafico kwam de bal bij Dusan Tadic, die vlak voor het doel Zakaria Labyad vond: 2-1.

Scoorde Mahi in de eerste helft in de eerste minuut; in de tweede helft deed hij het in de tweede minuut. De aanvaller fungeerde als eindstation na een rappe uitbraak, nadat Utrecht de bal overnam na een zwakke pass van basisdebutant Devyne Rench en Kerk een afgemeten voorzet afleverde op Mahi: 2-2. Daarmee was de strijd nog lang niet gestreden. Ajax kwam weer op voorsprong nadat Rensch sprintte over de as van het veld en de bal via Labyad terechtkwam bij Antony, wiens indraaiende schot op een beslissende manier van richting werd veranderd door Tommy St. Jago. Aan de overzijde was het minuut later raak doordat Van de Streek de bal voor zijn voeten kreeg na een corner en binnenschoof: 3-3.

Utrecht kwam twintig minuten voor tijd zelfsop 3-2. Een voorzet van Kerk was niet al te goed, maar Scherpen liet de bal los. Daardoor kon invaller Moussa Sylla van dichtbij afronden. Ajax bracht de score weer in evenwicht na een fraaie aanval. Rensch, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp en Antony combineerden en uiteindelijk was het opnieuw Labyad die aan het eindpunt stond. In de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd voorkwam Tadic dat er een verlenging aan te pas kwam. De buitenspeler krulde de bal vanbuiten het strafschopgebied op pachtige wijze in de bovenhoek: 5-4.