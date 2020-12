Liverpool slaat in slotfase keihard toe en pakt koppositie af van Tottenham

De topper in de Premier League heeft woensdagavond een late winnaar opgeleverd. Liverpool werd op Anfield lange tijd in bedwang gehouden door mede-koploper Tottenham Hotspur, maar kort voor tijd werd het alsnog 2-1 dankzij Roberto Firmino. De thuisploeg gaat over de Londense club heen en staat nu alleen aan kop met 28 punten. De ploeg van José Mourinho heeft na 13 duels 25 punten verzameld. Bij Liverpool keerde Georginio Wijnaldum terug in de basisopstelling, nadat hij zondag tegen Fulham (1-1) rust had gekregen van manager Jürgen Klopp.

Met 26 minuten op de klok in Liverpool verzorgde Mohamed Salah de openingstreffer van de regerend Engels kampioen. Een van richting veranderd schot, onderweg aangeraakt door Toby Alderweireld en Eric Dier, was doelman Hugo Lloris te machtig, waardoor Liverpool de leiding nam in de topper. Het was alweer de zesde maal in de laatste zeven ontmoetingen met Tottenham dat Salah bij een Liverpool-treffer betrokken was. De euforie van the Reds was echter van korte duur, want in de 33ste minuut bleek Heung-min Son weer eens goud waard te zijn voor Tottenham. Een bekeken steekbal van Giovani Lo Celso was een prooi voor Son, die alleen voor Alisson Becker bekwaam afrondde: 1-1. De Zuid-Koreaanse aanvaller is met elf doelpunten mede-topscorer in de Premier League, samen met Salah en Dominic Calvert-Lewin (Everton)

Steven Bergwijn had Tottenham halverwege de tweede helft wederom op voorsprong kunnen brengen. In kansrijke positie echter krulde de vleugelaanvaller de bal tegen de paal, tot grote opluchting van alles en iedereen bij Liverpool. Mourinho greep circa tien minuten later in door Bergwijn te vervangen. De Portugese coach leek tevreden te zijn met een punt in Liverpool, want verdediger Sergio Reguilón kwam in de slotfase binnen de lijnen. Tottenham was na rust absoluut niet de mindere partij in de Premier League-kraker, maar het wist zichzelf niet te belonen met treffers.

In de slotminuut kregen de bezoekers daarvoor de rekening gepresenteerd. Een afgemeten hoekschop van Andy Robertson kwam bij de alerte Firmino terecht. De Braziliaanse aanvaller troefde Toby Alderweireld af in de lucht en diens kopbal bleek ook Lloris te machtig. Becker redde zijn ploeg in blessuretijd door een voorzet van Reguilón net voor de inkomende Harry Kane weg te tikken. Liverpool is derhalve de nieuwe koploper in de Premier League, met Crystal Palace zaterdag als volgende tegenstander van de ploeg van Klopp.