Frenkie de Jong katapulteert Barcelona richting koplopers

Barcelona heeft woensdagavond een zeer belangrijke overwinning op Real Sociedad in LaLiga geboekt. Het team van Ronald Koeman won in eigen huis met 2-1 en heeft nu zes punten minder dan de Basken, die echter twee duels méér hebben gespeeld. Frenkie de Jong maakte de winnende treffer in het Camp Nou. Barcelona heeft ook zes punten minder dan Real Madrid, dat één LaLiga-duel meer dan de aartsrivaal heeft gespeeld, en Atlético Madrid, dat juist één competitiewedstrijd minder dan de Catalanen achter de rug heeft.

Barcelona, waar Clément Lenglet zichzelf op de bank terugvond, liet in de eerste 25 minuten een goede indruk achter en controleerde de wedstrijd, maar de eerste kans voor Real Sociedad was ook meteen raak. En niet voor de eerste keer ging het mis bij een standaardsituatie. Na een corner vanaf links mochten Robin Le Normand en Portu nota bene in het strafschopgebied een combinatie aangaan, waarna laatstgenoemde de bal laag voorgaf richting de tweede paal en Willian José de bal in het doel schoof: 0-1.

Het team van Koeman reageerde echter goed en niet veel later verscheen de gelijkmaker op het scorebord. Een heerlijke inzet van Jordi Alba draaide heerlijk de rechterkruising in: 1-1. Het duel ging vervolgens op en neer: Adnan Januzaj vond Marc-André ter Stegen op zijn weg en het aluminium voorkwam een treffer van Antoine Griezmann. Twee minuten voor de pauze viel de 2-1: na een pass van Jordi Alba vanaf links schoot De Jong van enkele meters afstand binnen. De VAR beoordeelde of de Nederlander buitenspel stond, maar de positie van Andoni Gorosabel zorgde ervoor dat het doelpunt geldig werd verklaard.

In de tweede helft liet Real Sociedad zich meer zien, maar Barcelona verdedigde goed en had ook kansen om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien. Na voorbereidend werk van Jordi Alba werkte Griezmann de bal recht in de handen van Remiro, die niet veel later uitstekend redding bracht op een nieuwe poging van de Fransman. Koeman koos de 66e minuut uit als het moment om de eerste veranderingen door te voeren. Griezmann en Sergio Busquets maakten plaats van Trincao en Carles Aleñá.

Barcelona kwam zeventien minuten voor tijd goed weg toen Pedri een doelpunt van Alexander Isak voorkwam toen de Zweed oog in oog met Ter Stegen kwam te staan. De jongeling kwam vervolgens hard tegen de paal aan en moest zich niet veel later laten vervangen door Miralem Pjanic. In de slotfase moest Barcelona, of beter gezegd Ter Stegen, tot het uiterste gaan om puntenverlies te voorkomen. De doelman keerde op sublieme wijze twee pogingen van Isak. Barcelona speelt komende zaterdag opnieuw in eigen huis; dan is Koeman's ex-werkgever Valencia de tegenstander.