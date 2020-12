AC Milan wendt nederlaag wéér laat af; Mertens in tranen van het veld

AC Milan is woensdagavond niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Genoa. Achtervolger en aartsrivaal Internazionale profiteerde als nummer twee optimaal van de halve misstap van de koploper door met 1-0 te winnen van Napoli. Dieptepunt van het treffen in het Giuseppe Meazza was het uitvallen van Dries Mertens in de beginfase. Fiorentina pakte een belangrijk punt tegen Sassuolo (1-1) in de strijd tegen degradatie.

Genoa - AC Milan 2-2

De bezoekers uit Milaan, waar Zlatan Ibrahimovic wederom ontbrak wegens een spierblessure, gingen nog wel met een 0-0 tussenstand de rust in. In de tweede helft leek het echter mis te gaan voor de lijstaanvoerder in de Serie A, voornamelijk dankzij Mattia Destro. Uit een rebound wist de aanvaller twee minuten na rust de openingstreffer te produceren. Slechts vijf minuten later trok Davide Calabria de stand weer gelijk namens AC Milan. Het schitterende afstandsschot van de rechtsback verdween achter de kansloze doelman Mattia Perin in de verre hoek.

De uitblinkende Destro wist na een uur spelen een afgemeten voorzet met het hoofd langs doelman Gianluigi Donnarumma te werken. Brahim Díaz kwam in de slotfase nog binnen de lijnen voor AC Milan, dat een nederlaag net als zondag tegen Parma (2-2) laat wist af te wenden. Pierre Kalulu kroonde zich in minuut 83 met de gelijkmaker tot de held van de Milanezen. AC Milan staat nu op 28 punten, met het winnende Inter dat op een punt volgt in de strijd om de landstitel.

Internazionale - Napoli 1-0

Al na zestien minuten blies Mertens de aftocht. Hij leek een spierblessure op te lopen bij een voorzet en het was duidelijk dat de aanvaller veel pijn had. Hij verliet met tranen in de ogen het veld in Milaan. Het spel golfde vanaf het eerste fluitsignaal op en neer en na zeventien minuten spelen kreeg de thuisploeg de eerste mogelijkheid. Onder hoge druk van Inter maakte Kalidou Koulibaly een grote fout in de opbouw en leverde de bal in. Lautaro Martínez kreeg ter hoogte van de penaltystip het leer voor zijn voeten en had de hoek voor het uitkiezen, maar hij schoot rakelings naast de rechterpaal. Na ruim een half uur spelen kregen ook de Napolitanen een grote kans op de openingstreffer, het schot van Piotr Zielinski miste echter op een haar na het doel.

In het tweede bedrijf was Napoli de bovenliggende partij, al lukte het niet om het overwicht uit te drukken op het scorebord. Een kwartier voor tijd werd de ban gebroken toen Lorenzo Insigne met rood van het veld gestuurd werd na hevige protesten en Inter een penalty kreeg toegekend. Romelu Lukaku legde aan van elf meter en faalde niet: 1-0. Met tien man was het Napoli dat nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, maar tot tweemaal toe hield Samir Handanovic zijn ploeg overeind. In de blessuretijd bracht ook het houtwerk nog redding voor Inter, nadat Andrea Petagna van dichtbij de paal trof.

Fiorentina - Sassuolo 1-1

Fiorentina gaf het duel via Cristiano Biraghi de eerste aanvallende impuls, maar het was Sassuolo dat na een krap kwartier spelen op voorsprong kwam. Na fraai combinatiespel leverde Domenico Berardi een uitstekende pass af bij Hamed Traoré, die oog in oog met de keeper koel bleef en de 0-1 binnenschoof. Het antwoord van de thuisploeg kwam na ruim een half uur spelen vanaf elf meter. Dusan Vlahovic mocht aanleggen voor de gelijkmaker en maakte geen fout: 1-1. Via Pedro Obiang raakte Sassuolo in de tweede helft nog het aluminium raakte en ook Ribery raakte namens Fiorentina het houtwerk, maar de teams waren niet meer in staat de impasse te doorbreken.