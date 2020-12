Koploper Bayer Leverkusen haalt flink uit; Bayern houdt Weghorst in toom

Bayer Leverkusen blijft in ieder geval de komende dagen de ranglijst van de Bundesliga aanvoeren. Het team van Peter Bosz haalde woensdagavond flink uit bij 1. FC Köln en behoudt de voorsprong van een punt op Bayern München, dat tegelijkertijd van VfL Wolfsburg won. Komende zaterdag staan de nummers een en twee tegenover elkaar in Leverkusen. RB Leipzig stapte bij TSG Hoffenheim eveneens als winnaar van het veld en heeft evenveel punten als Bayern.

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 0-4

Het team van Bosz ging furieus van start in Keulen en stond na tien minuten reeds met 0-2 voor. In de achtste minuut was het raak: Sebastiaan Bornauw kopte de bal uit een vrije trap van Nadiem Amiri voor de voeten van Mitchell Weiser, die het leer met een volley in de rechterhoek mikte. Twee minuten later kreeg Moussa Diaby veel ruimte vlak voor het strafschopgebied en schoot hij vanaf een meter of achttien raak: 0-2. Bayer controleerde het restant van de eerste helft, al had FC Köln het daarna defensief wél goed op orde.

Het begin van Bayer aan de tweede helft mocht er ook zijn. Negen minuten na de pauze werkte Patrik Schick op aangeven van Diaby de bal bij de eerste paal binnen: 0-3. Vijf minuten later viel al de 0-4 toen ook Florian Wirtz de bal achter Timo Horn kreeg. Dat was de genadeklap, daar het laatste half uur ronduit tegenviel. Alleen een inzet van Schick op de paal, een minuut of zeventien voor tijd, was noemenswaardig. Bij de thuisploeg kwam Kingsley Ehizibue na rust als invaller binnen de lijnen.

Bayern München - VfL Wolfsburg 2-1

Het bezoek, met Wout Weghorst in de basis, speelde een verdienstelijke eerste helft, ging goed van start en de 0-1 in de vijfde minuut was niet onverdiend. Na een voorzet van Kevin Mbabu vanaf rechts schoot Maximilian Philipp de bal via een stuit tegen de grond achter Manuel Neuer. Het team van Hansi Flick kreeg enkele grote kansen op de gelijkmaker, maar pas in de extra tijd van de eerste helft was het raak. Na een voorzet van Kingsley Coman was Robert Lewandowski aan de aandacht van Marin Pongracic ontsnapt en kopte hij bij de tweede paal de 1-1 voor der Rekordmeister binnen. Het was voor de Pool alweer zijn 250e doelpunt in de Bundesliga.

Lewandowski vond ook vijf minuten na rust het doel. De aanvaller kreeg een steekpass van Jerome Boateng, liet zich niet van de bal afzetten door Maxence Lacroix en passeerde Koen Casteels in de korte hoek: 2-1. Dat was ook meteen de eindstand in de Allianz Arena, daar Bayern niet bij machte was om het duel in het slot te gooien en onder meer Weghorst droog bleef staan. De Nederlander was in zijn laatste negen Bundesliga-duels tot woensdag goed geweest voor acht doelpunten en een assist.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 0-1

Beide teams begonnen afwachtend aan de ontmoeting die zeker het eerste halfuur gelijk opging. Hoffenheim had de eerste helft licht overwicht, maar op een kopkans van Kasim Adams na bleven grote kansen uit. Een kwartier na rust opende Leipzig de score. Uit een voorzet van Angeliño legde Marcel Sabitzer de bal met het hoofd klaar voor Yussuf Poulsen, die van dichtbij doeltrof: 0-1. Hoewel Hoffenheim nog een doorbraak probeerde te forceren, lukte het niet meer langszij te komen. Justin Kluivert kwam vlak na rust binnen de lijnen, maar een kwartier voor tijd moest hij zich wegens een blessure al laten wisselen.

Arminia Bielefeld - FC Augsburg 0-1

Lang leek de ontmoeting tussen de twee teams uit het rechterrijtje af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel, maar vijf minuten voor het eindsignaal brak Jeffrey Gouweleeuw de ban. De voormalig speler van sc Heerenveen en AZ stormde het halve veld over en gaf een pass op Daniel Caligiuri. De doorgelopen Gouweleeuw kreeg de bal vervolgens terug ter hoogte van de penaltystip en vond het net: 0-1.

Schalke 04 - SC Freiburg 0-2

Het noodlijdende Schalke mocht een nieuwe poging wagen de eerste zege in 28 wedstrijden te boeken, maar de club faalde opnieuw. Na een vrij lusteloze eerste helft wist Freiburg vijf minuten na rust op 0-1 te komen. Het was Roland Sallai die een voorzet vanaf rechts succesvol met het hoofd verlengde en de doelman in de verre hoek klopte. Halverwege de tweede helft was Sallai opnieuw het eindstation van een succesvolle aanval. De rechtsbuiten ontving de bal in het strafschopgebied en bepaalde met een subtiele stiftbal de eindstand: 0-2. Dankzij de driepunter neemt Freiburg voorlopig afstand van de degradatiezone; Schalke blijft hekkensluiter.