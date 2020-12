Schmidt hekelt charge op Max ‘die echt niet kan’: ‘Dan misschien wel een breuk’

Er was na afloop van De Graafschap - PSV onvrede bij Roger Schmidt, ondanks de 1-2 overwinning en een plaats in de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De coach van de Eindhovenaren spreekt namelijk schande van de harde tackle van verdediger Jasper van Heertum op Philipp Max kort voor het rustsignaal. Gelukkig voor PSV en Schmidt kon de Duitse linksback gewoon verder spelen in Doetinchem.

Schmidt vond de spelers van De Graafschap soms over het randje gingen op De Vijverberg. "Soms iets té. Die overtreding op Philipp Max, dat kan echt niet. Het is een charge op het standbeen", spreekt de PSV-coach na afloop van de bekerzege zijn afschuw uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Als hij daar wordt geraakt op de voet, is het misschien wel een breuk. Maar goed. Het is nu aan ons om de laatste krachten te mobiliseren voor nog twee wedstrijden. Dat gaat ons lukken."

?? @PSV bekert een ronde verder en dat komt mede door deze schitterende goal van Donyell Malen. #? #grapsv pic.twitter.com/3A5cU1IEjn — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 16, 2020

Bij PSV werden niet opeens allerlei wissels doorgevoerd. Schmidt koos tegen De Graafschap onder meer voor Mohamed Ihattaren, Donyell Malen, Cody Gakpo en Mario Götze in de basisopstelling. In totaal waren er maar vier veranderingen ten opzichte van het thuisduel met FC Utrecht (2-1) van afgelopen zondag. "Ik wil in dit toernooi zo ver mogelijk komen en bij voorkeur winnen uiteraard. Dan moet je ook laten zien dat je het serieus neemt en met een goede opstelling komen. Je hebt immers geen tweede kans. We konden geen risico's nemen in mijn ogen en ik heb wel een paar frisse spelers opgesteld", zo verduidelijkt Schmidt zijn keuzes.

Malen eiste de hoofdrol op bij PSV met een fabelachtige knal van ruim dertig meter afstand, met de 0-2 voor de bezoekers als resultaat. "Ik merkte voor de wedstrijd al dat deze ballen lichter zijn dan die in de Eredivisie. Dat zei ik al tegen de jongens. Gelukkig pakte het goed uit", aldus de opgetogen Malen, die negentig minuten mocht blijven staan van Schmidt. Een verrassing, zo oordeelde FOX Sports-verslaggever Pascal Kamperman. Malen, die lang niet altijd alle wedstrijden uitspeelt, wist het uitblijven van een wissel echter te relativeren. "De trainer doet er goed aan om in dit speciale seizoen rekening te houden met de fitheid van de spelers."