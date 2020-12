Erik ten Hag: ‘Zeker mogelijk dat Quincy Promes zondag terugkeert’

Erik ten Hag heeft woensdagavond voor het eerst gereageerd op de situatie rond Quincy Promes. De trainer van Ajax heeft de aanvaller buiten de selectie gelaten voor het duel met FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker, maar sluit niet uit dat Promes zondag terugkeert in de spelersgroep voor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag.

Promes werd zaterdagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest in Abcoude. Hij ontkent schuldig te zijn en is inmiddels op vrije voeten. "Dit raakte ons, mij ook. Het raakte ons allemaal, de hele kleedkamer", reageert Ten Hag bij FOX Sports. "Daar ben je van onder de indruk. Ik heb hem gesproken en met Quincy is het goed nu. Dit doet wat met een mens, maar ik heb hem nog niet heel uitgebreid gesproken. Alleen telefonisch. Morgen spreken we verder met hem en dan zien we hoe het ervoor staat."

Ten Hag gelooft Promes 'natuurlijk' op zijn woord dat hij niemand heeft neergestoken. "In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin. We zorgen dat we er voor hem zijn, maar hij moet zelf ook over de streep komen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de poorten van Ajax bent. Dat gesprek zullen we met hem voeren. Er zullen meerdere gesprekken plaatsvinden, de directie heeft al met hem gesproken."

"Dat is zeker mogelijk", reageert Ten Hag op de vraag of Promes zondag zou kunnen terugkeren tegen ADO. "Zoals ik al zei: als hij onschuldig is, is hij speler van ons. Wij zijn blij met hem. Maar ik moet hem wel nog uitgebreid spreken."