PSV bekert door na discutabele strafschop en geweldig doelpunt Malen

PSV heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Het team van trainer Roger Schmidt won met 1-2 op bezoek bij De Graafschap na doelpunten van Philipp Max, Donyell Malen en Milan Hilderink. PSV kwam op voorsprong uit een discutabele strafschop die werd toegekend door arbiter Martin van den Kerkhof en benut door Max; Malen scoorde op prachtige wijze van grote afstand. In de slotminuut deed De Graafschap wat terug.

De Graafschap, de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie, zorgde er na vijf minuten voor dat PSV wakker schrok. Een vrije trap van Daryl van Mieghem werd verlengd, waarna de bal terechtkwam bij Toine van Huizen voor de tweede paal; van dichtbij kopte de verdediger over het doel. Gaandeweg de eerste helft nam PSV de regie echter in handen. De Eindhovenaren kregen genoeg kansen om de score te openen, maar voor de rust hield De Graafschap de nul.

Sterker nog: het enige doelpunt dat in de eerste helft viel, werd gemaakt door de thuisploeg. Na een klein halfuur werkte Van Huizen de bal op fraaie wijze achter keeper Lars Unnerstall en in het doel, nadat hij een lange vrije trap van achteruit verlengde, maar de verdediger zou buitenspel hebben gestaan. Omdat er geen gebruik werd gemaakt van een videoarbitrage, was het moeilijk te beoordelen of Van Huizen inderdaad buitenspel stond toen Van Mieghem de vrije trap nam.

De meeste kansen van de eerste helft waren echter voor PSV. Zo kopte Timo Baumgartl van dichtbij naast, schoot Cody Gakpo naast, overleefde De Graafschap een scrimmage voor het doel en schoot Ibrahim Sangaré op de vuisten van doelman Rody de Boer. Tien minuten na de pauze brak PSV de ban uit een penalty. Denzel Dumfries, bezig aan zijn honderdste duel voor PSV, ging makkelijk naar de grond na een duel met Rick Dekker en Max schoot vanaf elf meter raak in de linkerhoek.

Een tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Pablo Rosario, die geblesseerd raakte en werd vervangen door Adrian Fein. De bezoekers verdubbelden de marge vijf minuten voor tijd via een prachtig doelpunt van Malen: de aanvaller schoot van ruim 32 meter raak over doelman De Boer. Het bleek een belangrijk doelpunt te zijn, want De Graafschap kwam in de laatste minuut nog terug tot 1-2. De achttienjarige Hilderink zorgde voor vier spannende minuten aan blessuretijd, nadat Unnerstall de bal losliet en hij van dichtbij kon binnenschieten.