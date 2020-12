Tegengoal na 28 seconden leidt CL-eliminatie van Ajax Vrouwen in

Ajax Vrouwen heeft woensdagavond in de Women’s Champions League ook de return verloren van Bayern München. Nadat de Duitse club in het heenduel al met 1-3 te sterk was, verloor Ajax woensdag met 3-0. Voor de ploeg van trainer Danny Schenkel eindigt het Champions League-avontuur dit seizoen zodoende in de zestiende finales.

Ajax kon de koploper van de Bundesliga vorige week nog aardig wat tegenstand bieden, maar in het mistige Beieren liep men eigenlijk al bijna vanaf het beginsignaal achter de feiten aan. Oranje-international Lineth Beerensteyn schoot de bal na een lage voorzet achter doelvrouw Lize Kop: 1-0. Op de klok stonden slechts 28 seconden. Vlak na rust viel de 2-0: na voorbereidend werk van Beerensteyn schoot Lea Schüller de bal in tweede instantie achter Kop.

De derde treffer van Bayern kwam vanaf elf meter tot stand. Een overtreding van Stefanie van der Gragt leidde tot een strafschop, die door Sydney Lohmann werd benut. Door de uitschakeling van Ajax en, eerder vandaag, PSV gaat de Women's Champions League verder zonder Nederlandse teams. In maart worden de achtste finales van het toernooi gespeeld.

PSV leed eerder op de avond, en voor de tweede week op rij, een 4-1 nederlaag tegen Barcelona, waarvoor Lieke Martens twee keer scoorde. De Eindhovense ploeg had vorige week op De Herdgang al met dezelfde cijfers verloren. Het was voor PSV het debuut in de Champions League. Barcelona was in 2019 nog finalist.