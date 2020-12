Ajax mist tiental en treedt aan met debutant tegen FC Utrecht

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker is bekend. De Amsterdammers treden zwaar gehavend aan: trainer Erik ten Hag moet een heel elftal aan spelers missen. Kjell Scherpen beleeft onder de lat zijn debuut voor Ajax, terwijl Devyne Rensch voor het eerst in de basis begint. Het duel tussen Ajax en de finalist van vorig seizoen begint woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Mede door de waslijst aan afwezigen maken talenten Youri Regeer, Enric Llansana en Max de Waal, die normaliter in Jong Ajax spelen, hun debuut in de wedstrijdselectie. Het drietal talenten heeft echter geen basisplaats. In het doel wordt André Onana afgelost door Scherpen; in de achterhoede is alleen Rensch nieuw ten opzichte van het competitieduel met PEC Zwolle (4-0 zege). Door de absentie van Quincy Promes krijgt Edson Álvarez een basisplek op het middenveld en speelt Davy Klaassen in het centrum. Zakaria Labyad vervangt Klaas-Jan Huntelaar en lijkt in de punt van de aanval te beginnen.

Noussair Mazraoui is geblesseerd en Sean Klaiber zit een schoring uit die hij vorig seizoen kreeg, waardoor Rensch zijn basisdebuut kan maken. De zeventienjarige verdediger mocht dit seizoen al invallen in de competitiewedstrijden tegen FC Emmen (0-5) en PEC Zwolle (4-0). Huntelaar is eveneens nog geschorst na een rode kaart in de verloren bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) van vorig seizoen. Klaiber ging ook in die halve finale op de bon en is nu geschorst, omdat de finale nooit gespeeld werd.

Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Lassina Traoré en Brian Brobbey ontbreken eveneens door blessureleed. Tot slot is Promes er niet bij, ondanks dat hij op vrije voeten is na zijn arrestatie. Het stug draaiende FC Utrecht, dat de laatste zes wedstrijden niet wist te winnen, voert enkele wijzigingen door ten opzichte van het duel met PSV (2-1 nederlaag): de Zweedse verdediger Emil Bergström en zijn landgenoot Simon Gustafson zijn niet fit en worden vervangen door Tommy St. Jago en Mimoun Mahi. Utrecht speelt daarom in een 4-3-3-formatie in plaats van de 4-4-2 van zondag.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, St. Jago, Hoogma, Warmerdam; Van de Streek, Van Overeem, Ramselaar; Kerk, Mahi, Elia.