Stengs, Boadu en Wijndal overgeslagen voor Feyenoord: ‘Kijk eerder naar hem’

Met de naderende komst van Arne Slot naar Feyenoord wordt er ook volop gespeculeerd over aanwinsten voor de Rotterdamse club. Vanwege het verleden van Slot bij AZ zijn Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal door Wilfred Genee bij Veronica Inside reeds gelinkt aan Feyenoord. Amerikaanse investeerders zouden de deal mogelijk willen maken. Hedwiges Maduro denkt echter niet dat men in De Kuip in staat is om het trio bij AZ weg te plukken volgend jaar zomer.

De analist denkt voor Feyenoord aan een andere speler. "Ik kijk eerder naar Jonas Svensson. Die is transfervrij, dus dat is een reëele optie", zegt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Sevilla bij FOX Sports. "Misschien zegt Slot: 'Kom lekker bij Feyenoord voetballen'. Maar die andere spelers... Of die investeerders moeten ineens heel veel geld neerleggen." Feyenoord Transfermarkt meldde vorige week vrijdag dat Feyenoord op zoek is naar een rechtsbackpositie, al is het niet bekend of Svensson in beeld is bij technisch directeur Frank Arnesen.

Wild gerucht over megaroof Feyenoord bij AZ ‘goede 1 april-grap’

Er is voorlopig niets waar van een eventuele deal tussen Feyenoord en AZ. Lees artikel

Volgens het Algemeen Dagblad is de Feyenoord-leiding in gesprek met tenminste twee investeerders, die allebei meer dan honderd miljoen euro zouden willen investeren in de club. Hans Kraay junior heeft echter zo zijn bedenkingen. "Het is voor het Nederlandse voetbal alleen maar goed als die grote investeerderspartij instapt. Als dat al zover zou zijn en het aan Arne Slot beloofd is, hadden we het al gehoord", houdt de verslaggever een slag om de arm. "Dus ik denk dat hij is ingestapt zonder dat hij weet of hij mag investeren in de spelersgroep."

Collega-analist Kees Kwakman verlegt de aandacht naar Francesco Antonucci, die als huurling tot de smaakmakers van FC Volendam behoort. De analist verwacht veel van de toekomstige samenwerking tussen Slot en de verhuurde spelmaker. "Ik denk dat dit een trainer is die hem past", zo voorspelt Kwakman. "Slot is iemand die de creatieve jongens aan het werk krijgt. Ook defensief doen ze heel veel. Dat is iets wat Antonucci moet verbeteren. Als hij dat erin krijgt, kan het interessant worden." De aanvallende middenvelder verklaarde onlangs bij RTV Rijnmond dat hij intensief contact onderhoudt met Arnesen over zijn ontwikkeling in de Keuken Kampioen Divisie.