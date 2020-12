VVV boekt beste resultaat sinds 1995/96; Nijhuis honoreert opvallend verzoek

VVV-Venlo heeft zich woensdagavond voor het eerst sinds het seizoen 1995/96 geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Het team van Hans de Koning won met 1-4 op bezoek bij Almere City, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De Eredivisionist was in de tweede helft oppermachtig en na negentig minuten, toen invaller Simon Janssen geblesseerd uitviel, vroegen de spelers van beide clubs aan Bas Nijhuis om geen blessuretijd aan de wedstrijd toe te voegen. Daar gaf de arbiter gehoor aan.

VVV moest het stellen zonder Arjan Swinkels en clubtopscorer Georgios Giakoumakis, die zondag allebei uitvielen in de verloren competitiewedstrijd tegen Feyenoord (0-3). Het duel in Almere begon slecht voor de bezoekers, want VVV keek na negen minuten al tegen een achterstand aan. Almere City, opererend in een geel bekertenue, nam een korte corner die resulteerde in een voorzet en verdediger van Roy Gelmi werkte de bal op ongelukkige wijze in eigen doel.

VVV keerde de wedstrijd echter volledig om en wist in de eerste helft al op een 1-2 voorsprong te komen. De Limburgers kwamen op gelijke hoogte toen Vito van Crooij knap achter het standbeen afrondde na een voorzet vanaf de linkerflank van Joshua John; in de laatste minuut van de eerste helft bepaalde Jafar Arias de ruststand door raak te koppen uit een vrije trap van Van Crooij. Kort na rust bouwde Evert Linthorst de marge uit via een rebound: 1-3.

Vrijwel direct daarna leek VVV de 1-4 te maken, maar een hard schot van Zinédine Machach belandde tegen de lat. Twintig minuten voor tijd maakte Arias zijn tweede doelpunt van de wedstrijd nadat hij in een uitbraak werd bediend door John. De 1-5 werd afgekeurd vanwege een handsbal van Torino Hunte. In de slotminuut had keeper Thorsten Kirschbaum van VVV een antwoord op een inzet van Elias Sörensen in de korte hoek, waardoor het bij 1-4 bleef.