Gerard Spong: Quincy Promes was tijdens steekincident wél aanwezig

Quincy Promes was volgens zijn advocaat Gerard Spong wél aanwezig op het bewuste familiefeest in juli, waarop de neef van de aanvaller van Ajax een steekwond opliep. De advocaat, die samen met Manon Aalmoes de verdediging van Promes op zich heeft genomen, heeft gesproken met John van den Heuvel en de misdaadverslaggever van De Telegraaf vertelt in een video-item van de krant over het gesprek dat hij voerde met Spong.

Zondagmiddag liet Aalmoes in een eerste reactie weten dat Promes de beschuldiging 'uitdrukkelijk betwist'. "Hij was op het moment van het incident niet ter plaatse", zei Aalmoes. Uit de woorden van Spong valt echter een andere conclusie te trekken. "Er zit wat ruimte in de uitleg van mevrouw Aalmoes en wat ik vanochtend van meneer Spong te horen heb gekregen. Aalmoes heeft namens haar cliënt gezegd dat hij ontkent en dat hij op het moment van het steekincident al was weggegaan. Spong zegt nu dat hij tijdens het incident nog wel op het feest was, maar dat er getuigen zijn die zich bij Promes hebben gemeld en hebben gezegd: 'Jij bent niet degene die heeft gestoken'. Toen ik daarover doorvroeg, zei Spong dat hij nog alle stukken wilde doorlezen. Maar dit was wat hij als eerste reactie kon geven", aldus Van den Heuvel.

Het kamp-Promes heeft een verzoek gedaan om getuigen te laten verhoren die zouden kunnen bevestigen dat de aanvaller van Ajax niet degene is die heeft gestoken tijdens het familiefeest. "Maar Spong zegt er tegelijkertijd bij dat hij niet alles nog heeft gelezen en dat er meer informatie opgevraagd zal worden. Aan de hand daarvan zal de verdere verdedigingstactiek worden bepaald. Volgens het Openbaar Ministerie ligt er toch nog het nodige aan bewijs. Er zou sprake zijn van drie getuigen die zouden hebben gezien dat hij degene is geweest die het slachtoffer heeft geraakt in zijn knie. Het is echt ernstig letsel. Het ziet ernaar uit dat deze man voor de rest van zijn leven mank loopt of misschien blijvend invalide blijft."

Van den Heuvel vindt het moeilijk te zeggen hoe de situatie er momenteel uitziet voor Promes. Het is volgens de misdaadjournalist wel duidelijk dat er nog geen sprake is van overweldigend bewijs. "Alleen al het feit dat er een maand zat tussen de aangifte en het moment van arrestatie geeft aan dat het voor de politie geen abc'tje is. Op zo'n feest heb je mensen die tijdens een ruzie gaan kijken en die zich ervan afwenden. Je moet dus de juiste getuigen treffen die precies en exact kunnen zeggen wat er is gebeurd. Maar ook de verklaring van het slachtoffer speelt een cruciale rol. Want hij weet als geen ander of hij heeft gezien wie op hem heeft ingestoken en die enorme wond heeft veroorzaakt."