Roger Schmidt kiest voor ‘serieuze en ambitieuze opstelling’ in bekerduel

De opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen De Graafschap in de TOTO KNVB Beker is bekend. Roger Schmidt lijkt de wedstrijd serieus te nemen en heeft ervoor gekozen om geen grondige vernieuwing van de basisploeg door te voeren. In totaal zijn er vier wijzigingen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) van zondag. Het duel in de zestiende finales begint om 18.45 uur op De Vijverberg.

De meest opvallende wijziging is die onder de lat: Lars Unnerstall neemt de plek van Yvon Mvogo in. Jordan Teze en Olivier Boscagli krijgen rust, waardoor het centrum van de defensie nu bestaat uit Timo Baumgatl en Nick Viergever. Op het middenveld krijgt Pablo Rosario rust; hij wordt vervangen door Jorrit Hendrix. Verder is de opstelling hetzelfde als tegen Utrecht. Het Eindhovens Dagblad spreekt van een 'serieuze en ambitieuze opstelling'.

In een voorbeschouwing op de officiële website van PSV liet Schmidt al weten De Graafschap niet te onderschatten. "De Graafschap heeft in de vorige ronde FC Twente verslagen. Dat bewijst dat het een sterk team is, dat ook tegen ons kan verrassen", verzekerde de oefenmeester. "Van verhalen en analyses weet ik dat het niet makkelijk is om in Doetinchem te spelen." Hij voegde eraan toe dat PSV de beker wil winnen en voegt de daad bij het woord met zijn opstelling.

Opstelling De Graafschap: n.n.b.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Max; Sangaré, Hendrix; Ihattaren, Götze; Malen, Gakpo