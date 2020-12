Lang zag vriend van Ajax worden neergezet als ‘geldwolf’: ‘Laat me niet lachen’

Noa Lang bewaart goede herinneringen aan de tijd die hij bij Ajax had met zijn vriend Justin Kluivert. De twee 21-jarige aanvallers, die inmiddels voor een buitenlands avontuur hebben gekozen, blikken in gesprek met Voetbal International uitgebreid terug op hun periode in Amsterdam. "Vanaf het moment dat Noa naar Ajax kwam waren we direct beste vrienden", zegt Kluivert. "Altijd samen. Op én buiten het veld."

Kluivert werd al in 2007 opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax, Lang kwam zes jaar later op eigen initiatief over van Feyenoord. "De mensen werden helemaal gestoord van ons", weet Kluivert, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor RB Leipzig. "Samen waren wij echt een probleem. Als ik er nu zo over nadenk waren we eigenlijk altijd vervelend. En beste vrienden. Dus als ik vervelend was, dan was Noa dat ook. En andersom. We deden vooral veel van die wegwerpgebaartjes. Als de trainer zei: 'Team groen heeft de bal' en ik was het er niet mee eens, dan ging het handje direct in de lucht. En Noa? Die deed dan precies hetzelfde. Op een gegeven moment mochten we niet eens meer bij elkaar in het team."

Al op zeventienjarige leeftijd debuteerde Kluivert voor het eerste van Ajax. Twee jaar later werd hij tot verbazing van velen verkocht aan AS Roma. "Het was niet makkelijk om weg te gaan bij Ajax", zegt Kluivert. "Het was het einde van mijn jeugd. Als klein ventje had ik één doel: de top bereiken. Voor mij was dat Ajax. Maar soms moet je een andere weg kiezen. Ik ging naar Rome waar ik mooie én minder mooie momenten heb gekend. Daar kan ik alleen maar van leren. Wanneer alles maar goed gaat in je loopbaan heb je later ook niks aan je kinderen te vertellen."

Lang, die zelf op dat moment nog uitkwam voor Jong Ajax, stond achter de keuze van zijn vriend. "Toen Justin nadacht over een transfer heb ik gezegd: 'Volg je hart.' Hij wilde dit. Misschien komt zo’n kans wel nooit meer voorbij. Justin ging weg in een jaar dat Ajax niet top-top was. Een jaar later ontplofte het", doelt Lang op het successeizoen van Ajax, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt.

"Natuurlijk heb je mensen die zeggen dat hij te vroeg is vertrokken", vervolgt de huidige aanvaller van Club Brugge. "Maar wat had jij gedaan als je in zijn schoenen had gestaan? Mensen oordelen zo makkelijk. Dan wordt hij neergezet als een geldwolf. Laat me niet lachen. Als één iemand het niet voor het geld hoeft te doen dan is hij het. Als mensen negatief over hem spreken dan doet mij dat ook pijn. Ze zouden eens moeten weten hoe hij écht is."