Kylian Mbappé wekt afgrijzen van Ángel Di María met nieuw kapsel

Kylian Mbappé heeft zichzelf een opvallende nieuwe haarkleur aangemeten. De aanvaller van Paris Saint-Germain verschijnt woensdag op Instagram met een geheel lichtblauwe coupe. Met zijn nieuwe kapsel zal Mbappé woensdagavond om 21.00 uur aan de aftrap verschijnen tegen Lorient. Dat alles tot afgrijzen van ploeggenoot Ángel Di María, die met drie emoji's zijn afkeuring laat blijken.

Mbappé liet enkele maanden geleden bij het Franse nationale elftal al blijken dat zijn haar belangrijk is voor hem. De spits kreeg na afloop van de Nations League-wedstrijd tegen Portugal een aai over de bol van collega Olivier Giroud, maar was daar niet erg van gediend. Mbappé besloot zijn kapsel daarna opnieuw te fatsoeneren met een kam.