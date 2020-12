Eerste trainersontslag van het seizoen is een feit in de Premier League

West Bromwich Albion heeft afscheid genomen van manager Slaven Bilic, zo laat de Engelse club weten in een bericht op de website. De Kroaat wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten en is daarmee de eerste ontslagen trainer van het seizoen in de Premier League. Ook de assistenten van Bilic moeten de club per direct verlaten. Sam Allardyce geldt als de belangrijkste kandidaat om de Kroaat op te volgen.

West Bromwich Albion staat met zeven punten uit dertien duels momenteel op een negentiende plek in de Premier League en laat alleen Sheffield United onder zich. De Chinese eigenaren zouden al langer twijfelen over het functioneren van Bilic, maar van een ontslag kwam het nog niet. Ook assistent-trainers Dean Racunica en Danilo Butorovic en teammanager Julian Dicks hebben de club met onmiddellijke ingang verlaten, valt er te lezen op de clubwebsite.

Dinsdagavond werd door West Bromwich Albion nog een knap gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Manchester City (1-1), waarna Bilic aangaf zich niet te bemoeien met wat er zich achter de schermen zou afspelen. "Ik hou van mijn werk, geniet ervan en werk hard voor mezelf en de club. Al het andere heb ik niet onder controle", aldus de oefenmeester. De 52-jarige Bilic was anderhalf jaar werkzaam in West Bromwich en was ook actief bij Lokomotiv Moskou, Besiktas, West Ham United en Al-Ittihad.