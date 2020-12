Sean Klaiber: 'Op dat moment moet je doorgaan, maar dat was lastig’

Woensdagavond nemen FC Utrecht en Ajax het tegen elkaar op in de strijd om de TOTO KNVB Beker en dat is een bijzonder affiche voor Sean Klaiber. De verdediger maakte in oktober de overstap van de Domstad naar Ajax en speelt tegen de club waar hij dertien jaar te bewonderen was. In gesprek met FOX Sports blikt Klaiber terug op de bekerwedstrijd van vorig jaar, waarin hij in de slotseconde geel pakte en daardoor geschorst was voor de bekerfinale, die achteraf niet werd gespeeld. Klaiber moet zijn schorsing nu alsnog uitzitten en mist daardoor het treffen met Utrecht.

Utrecht staat begin maart in de halve finale van het bekertoernooi met 2-0 voor tegen Ajax, als Klaiber in een uiterste krachtsinspanning de bal vanaf de achterlijn probeert voor te zetten. In zijn sliding neemt hij Nicolás Tagliafico mee, waarna scheidsrechter Björn Kuipers de overtreding bestraft met geel en Klaiber daarmee schorst voor de bekerfinale. Het moment is het afgelopen jaar ook vaak door het hoofd van de Ajacied geschoten. “Ik deed het niet bewust, laat ik het zo zeggen. Ik zag Nico ook niet op dat moment. Ik wilde de bal binnenhouden en een voorzet geven, dat zou ik nu nog steeds kunnen doen.”

De bekerfinale zou uiteindelijk niet worden gespeeld door de uitbraak van het coronavirus, maar de wereld van Klaiber stortte even in. “Op dat moment wel ja. Je moet op dat moment doorgaan als voetballer, maar dat was lastig, moet ik eerlijk bekennen.” Klaiber had zich verheugd op het moment om na dertien jaar in het shirt van Utrecht eindelijk een bekerfinale te kunnen spelen. “Ik heb er moeite mee gehad, ik wilde zo graag die bekerfinale spelen.”

Woensdagavond staan beide ploegen weer tegenover elkaar, nu in Amsterdam. Het is voor Klaiber niet voor het eerst dat hij zijn oud-werkgever treft. Begin november ging hij al met Ajax op bezoek bij Utrecht en wist de koploper van de Eredivisie met 3-0 te winnen. Klaiber kwam in dat duel in de slotfase binnen de lijnen voor Noussair Mazraoui. “Alsof het zo moest zijn”, zegt Klaiber over de loting. “Ik zit in groepschats en heb jongens van Utrecht gesproken. Die waren er ook niet heel blij mee.”