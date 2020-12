De Telegraaf trekt conclusies op basis van uitgelokte reactie bij Overmars

Marc Overmars lijkt inderdaad op weg naar de uitgang bij Ajax, zo concludeert De Telegraaf woensdagmiddag op basis van verschillende feiten. Dinsdagavond bracht de Catalaanse journalist Oriol Domènech, een goede bekende van Overmars, naar buiten dat de directeur voetbalzaken van Ajax na dit seizoen stopt. "Dat nieuws lijkt te kloppen", analyseert het Nederlandse dagblad.

Journalist Mike Verweij vroeg Overmars woensdag om een reactie op het gerucht dat Domènech de wereld in hielp. "Verder geen nieuws en geen reacties!", luidt het antwoord van de directeur van Ajax. De Telegraaf concludeert op basis van het woordje 'verder' en het ontbreken van een ontkenning dat het verhaal uit Spanje weleens zou kunnen kloppen. Overmars wil echter geen expliciete bevestiging geven.

Overmars verlengde zijn contract vorig jaar maart tot medio 2024, maar liet al eerder blijken dat mogelijk niet uit te gaan dienen. "Bij mijn aanstelling dacht ik dat ik drie of vier jaar zou blijven", zei de directeur vorig jaar oktober. "Voor mij geldt wel, en voor Edwin van der Sar (algemeen directeur bij Ajax, red.) ook, denk ik, dat we dit niet tot ons zestigste zullen blijven doen."

De krant voegt toe dat Overmars al meerdere keren aanbiedingen van zijn voormalige clubs Arsenal en Barcelona afsloeg. "De voormalige buitenspeler was voor zijn gevoel nog niet klaar bij Ajax, wilde trainer Erik ten Hag rugdekking blijven geven én, minstens zo belangrijk, vond het buitenland pas een optie als allebei zijn zoons zelfstandig waren." Toch heeft de oud-international wel degelijk de ambitie heeft om bij een van de twee grootmachten aan de slag te gaan. Met de presidentsverkiezingen van Barcelona in het vooruitschiet volgt wellicht snel een nieuwe kans om in het Camp Nou aan de slag te gaan.

Overmars is sinds medio 2012 de directeur voetbalzaken van Ajax. Onder zijn bewind boekten de Amsterdammers een enorm positieve transferbalans: Ajax verkocht in de acht seizoenen dat Overmars aan het roer stond voor 593,6 miljoen euro aan spelers en kocht voor 260,6 miljoen euro aan. In die periode won de Eredivisionist drie keer de landstitel, twee keer de Johan Cruijff Schaal en een keer de beker. Ook haalde Ajax in het seizoen 2018/19 de halve finale van de Champions League.