Andrés Iniesta loopt zware blessure op; mogelijk einde loopbaan

Andrés Iniesta heeft het seizoen in Japan op een vervelende manier afgesloten. De 36-jarige middenvelder van Vissel Kobe scheurde in de halve finale van de Aziatische Champions League een pees in zijn rechterdijbeen. Daardoor is de voormalig speler van Barcelona vier maanden uitgeschakeld, zo meldt zijn Japanse werkgever.

Het ging vorige week donderdag mis voor Iniesta in de strafschoppenserie tegen het Zuid-Koreaanse Suwon Bluewings (1-1 in reguliere tijd). De Spanjaard was in de 113de minuut ingevallen en mocht na de extra tijd de eerste penalty voor Vissel Kobe nemen. Iniesta schoot de bal erin, maar greep direct daarna naar zijn rechterbeen en strompelde van het veld. Vissel Kobe won de strafschoppenserie wel, maar verloor de finale drie dagen later zonder Iniesta van het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai.

Iniesta werd overgeplaatst naar een ziekenhuis in Barcelona, waar de routinier onder toeziend oog van de clubarts van Vissel Kobe werd geopereerd. De Japanse club meldt dat de operatie succesvol is verlopen en dat Iniesta over vier maanden terug wordt verwacht. De aanvallende middenvelder zal in ieder geval de start van het nieuwe seizoen in Japan moeten missen: de nieuwe competitie in het Aziatische land begint eind februari.

Het is überhaupt de vraag of Iniesta nog terugkeert op het voetbalveld. De offensieve middenvelder tekende in 2018 een driejarig contract bij Vissel Kobe, dat op 31 januari 2021 afloopt. De Spanjaard strijkt in Japan jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro op.