Edwin van der Sar: ‘Marc Overmars schoot wat uit de heup’

Edwin van der Sar denkt dat 'met de kennis van nu' wellicht een andere beslissing was genomen over het uitspelen van afgelopen seizoen. De algemeen directeur van Ajax erkent in gesprek met Voetbal International dat zijn collega-directeur Marc Overmars begin april 'wat uit de heup schoot' met zijn interview in De Telegraaf.

Overmars zei toen onder meer dat de Eredivisie 'dood' was en dat de competitie niet meer afgemaakt moest worden. Later die maand werd inderdaad het besluit genomen om het seizoen niet uit te spelen. "We hadden op dat moment een paar weken contact met een aantal clubs", zegt Van der Sar nu. "Onderling hadden we al een richting bepaald, waarbij Marc wat uit de heup schoot. Het was netter geweest dat als collectief te doen."

"Met de kennis van nu hadden we misschien een andere beslissing genomen", vervolgt Van der Sar. "Maar als ik naga hoe het in maart en april ervoor stond, was ons besluit niet zo vreemd. De pandemie bracht enorm veel teweeg, we hadden ook nog niet de kennis van nu. We wisten niet wat er mogelijk zou zijn bij de organisatie rond wedstrijden. Meerdere kleedkamers, meerdere bussen, wekelijks meerdere coronatesten, allerlei protocollen, enzovoorts."

In bijna alle andere landen werd besloten om de competities wél uit te spelen. Daar spraken de clubdirecteuren van de topclubs zich niet uit in de media over het wel of niet stoppen van de competitie. "Onze mening kwam wel overeen met de lijn van de overheid", zegt Van der Sar. "Marc was ook niet de eerste, eerder hadden de directeuren van Fortuna Sittard en PEC Zwolle zich geuit. Maar de woorden van Marc wegen dan waarschijnlijk zwaarder, zo werkt dat nou eenmaal."