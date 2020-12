Appje zorgt voor paniek bij Veronica Inside: ‘Ik dacht: waar slaat dit nou op?’

Een onschuldig bedoeld appje van Wilred Genee naar een journalist van De Telegraaf heeft de afgelopen dagen voor nogal wat onrust gezorgd bij de overige boegbeelden van Veronica Inside. Onder meer Johan Derksen vroeg zich af of Wilfred Genee daadwerkelijk van plan is om binnenkort te stoppen met de populaire voetbaltalkshow.

"Ik kreeg zaterdagochtend een appje van Johan, van: ‘Ik ben net gebeld door die jongen van De Telegraaf (Pieter Ploeg, red.) dat je gaat stoppen als presentator van VI. Groeten, Johan.'", zo opent Genee woensdagochtend in het ochtendprogramma van Radio Veronica. De presentator kwam gelijk met een reactie richting Derksen: "Dus ik stuur terug: 'Dat is voor mij dan ook nieuws, tenzij Marco (Louwerens, zenderbaas van Talpa, red.) andere plannen heeft'."

De vraag van Ploeg per WhatsApp kwam voor Genee als een complete verrassing: "Ik dacht: Waar slaat dit nou op? Hoe kan dit nou? Toen ging ik een tijdje zitten nadenken, maar het is zo dat ik tijdens de uitzending op vrijdag en maandag altijd door allerlei mensen geappt word, maar ook na afloop." Genee komt gelijk met een voorbeeld: "Ik kreeg ook van een collega die al heel lang in het televisievak zit, althans, dat dacht ik, een app van: 'Waarom hebben jullie zo weinig over Ronald Koeman gesproken bij Barcelona?' Toen stuurde ik terug: 'Die presentator kan er ook niks van, die gaat er binnenkort uit en er is wel een blonde dame (Hélène Hendriks, red.) die het kan overnemen."

Genee benadrukt vervolgens dat het allemaal om een grap van zijn kant ging. "Dat stuurde ik als geintje terug, met een knipoog. Over mezelf dus, als grap. Ik dacht: Dat zal het toch niet zijn? Dus ik stuurde hem: 'Pieter (Ploeg, red.), dat was een grapje hè van gisterenavond?'" Een antwoord van De Telegraaf-verslaggever volgde al snel: '"Oh, sorry, dan heb ik het helemaal verkeerd begrepen', zei hij." Dat zijn appje zo serieus werd genomen zorgt voor verbazing bij Genee. "Ik zeg: 'Dat hoef je niet te tippen hoor bij De Telegraaf.' Hij zegt: 'Dat hoeft ook niet, want ik werk bij De Telegraaf.' Hahaha! Hélène was ook gebeld, iedereen was gebeld!", zo besluit de televisiepresentator en radiomaker.