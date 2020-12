Internazionale wil Eriksen betrekken in ruildeal

De grootmacht uit Milaan is bereid om Christian Eriksen te betrekken in een ruildeal voor de Argentijnse aanvaller.

Harry Winks heeft bij Tottenham Hotspur al enige tijd geen vaste plaats meer. Desondanks piekert manager José Mourinho er niet over om de aan Everton gelinkte middenvelder tijdens de transferperiode in januari te laten gaan. (Daily Mirror)