Mark-Jan Fledderus: ‘Het zal moeten blijken of hij haalbaar voor ons is’

FC Groningen gaat zich in januari roeren op de transfermarkt. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus vertelt aan Voetbal International dat hij de selectie van trainer Danny Buijs graag wil versterken met een verdediger en een aanvaller. Bovendien is de club in gesprek met Sergio Padt en Remco Balk, die allebei over een aflopend contract beschikken.

De huidige nummer vijf van de Eredivisie bekijkt met oog op de toekomst naar de positie van centrale verdediger. “We huren Ko Itakura van Manchester City en het ligt in de lijn der verwachting dat hij na dit seizoen voor ons niet te behouden zal zijn”, zegt Fledderus. De 23-jarige verdediger van Japan heeft een aflopend contract bij the Citizens en het is de verwachting dat de Engelse club hem komende zomer wil verkopen of op een hoger niveau gaat stallen.

Door de blessures van Arjen Robben en Alessio Da Cruz is de spoeling in de voorhoede bij Groningen dun. Daarom hoopt Fledderus een extra aanvaller aan te trekken. Ook is Sparta Rotterdam-middenvelder Abdou Harroui nog altijd in beeld. “Het zal moeten blijken of hij haalbaar voor ons is, maar dat we hem nog steeds zeer interessant vinden, is geen geheim”, aldus Fledderus, die er de afgelopen transferperiode niet in slaagde om Harroui los te weken in Rotterdam.

Fledderus kan nog niet zeggen of de gesprekken met Padt en Balk gaan leiden tot nieuwe contracten. Daar is het volgens hem nog te vroeg voor. “Dat we hen er heel graag bij willen houden, staat vast.” Over eventuele uitgaande transfers: “Het zou best kunnen dat we een of twee spelers die weinig in actie komen gaan verhuren, maar verder willen we deze groep echt bij elkaar houden.”