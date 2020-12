‘Arsenal snakt naar creativiteit op middenveld en werkt aan deal van 30 miljoen’

Arsenal wil in januari zakendoen op de transfermarkt. Onder meer het Portugese mediumRecord weet woensdag te melden dat de kwakkelende club uit Noord-Londen zijn pijlen richt op Fábio Vieira, een 21-jarige middenvelder van FC Porto. De aanvallend ingestelde Portugees heeft een ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro in zijn tot medio 2022 lopende contract staan.

Volgens berichtgeving in de Portugese media beschikt Arsenal momenteel over de beste papieren om Vieira tussentijds weg te plukken bij FC Porto. In Portugal leeft de verwachting dat the Gunners binnenkort de gesprekken openen met de jonge middenvelder en diens management. Er is overigens concurrentie van Olympique Marseille, terwijl FC Porto de jeugdinternational niet kwijt wil in de winterstop. Er zouden zelfs al plannen zijn om Vieira een nieuw en verbeterd contract aan te bieden.

Vieira maakte aan het einde van vorig seizoen zijn debuut voor FC Porto en de middenvelder maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door bij de Portugese grootmacht. De aan Arsena gelinkte speler staat inmiddels op twintig wedstrijden (drie doelpunten en één assist). De laatste tijd echter wordt Vieira voornamelijk als invaller gebruikt door trainer Sérgio Conceição. Arsenal zoekt al langer naar de creatieve middenvelder. Afgelopen zomer bleek het niet mogelijk te zijn om Houssem Aouar over te nemen van Olympique Lyon, terwijl Dominik Szoboszlai Red Bull Salzburg lijkt in te ruilen voor RB Leipzig.

Technisch directeur Edu maakte dinsdagavond op een supportersforum van Arsenal nog maar eens duidelijk wat de prioriteit is van Arsenal op transfergebied. "We hebben een creatieve middenvelder nodig, daar ontbreekt het momenteel aan in deze selectie", aldus de Braziliaanse bestuurder, die tevens benadrukte dat de positie van manager Mikel Arteta niet onder druk staat, ondanks de dramatische reeks van Arsenal in de Premier League. "De verhalen over een verstoorde relatie tussen hem en de spelers kloppen niet. Dat sommige spelers niet meer achter zijn manier van werken zouden staan is gewoonweg niet waar", aldus Edu.