KNVB beslist in januari over twee opties in het amateurvoetbal

Door de nieuwe coronamaatregelen wordt het voor de KNVB nog lastiger om het huidige seizoen in het amateurvoetbal tot een goed einde te brengen. De voetbalbond was voornemens om de seniorencompetities in het weekend van 16 en 17 januari te hervatten, maar inmiddels is duidelijk geworden dat door die optie een streep kan. Volgens de bond blijven er nog maar een paar opties over en zit het uitspelen van de competities in het geheel er definitief niet meer in.

De nieuwe coronamaatregelen die afgelopen maandagavond zijn afgekondigd en sinds dinsdag van kracht zijn, hebben serieuze gevolgen voor het amateurvoetbal. De KNVB werkte de afgelopen periode aan verschillende scenario’s om het seizoen af te maken, maar diverse opties zijn doorgestreept. “Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten”, aldus de bond.

Door de nieuwe maatregelen zijn er nog maar twee opties over. Het is nog mogelijk om de huidige competities op te delen in halve poules, waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld. De andere mogelijkheid is het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft. “Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’”, zo klinkt het. Pas na de persconferentie van 12 januari kan de KNVB de definitieve keuze van een van deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan bekendmaken. Dit geldt ook voor het vervolg van de jeugdcompetities.