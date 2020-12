‘Best lastig als iemand in de groep met de politie in aanraking is gekomen’

Quincy Promes zal ondanks zijn vrijlating vanavond niet met Ajax in de TOTO KNVB Beker in actie komen tegen FC Utrecht. De Amsterdammers willen eerst in gesprek met de 28-jarige aanvaller, die ervan verdacht blijft zijn neef met een mes gestoken te hebben afgelopen zomer tijdens een familiefeest in Abcoude. In het Algemeen Dagblad behandelen oud-voetballers de vraag of en hoe de arrestatie mentaal doorwerkt in de selectie van Ajax.

Zaterdag kwam Promes nog in actie met Ajax tegen PEC Zwolle (4-0 winst) en een dag later verscheen hij niet op de training. Hij zat in de cel op verdenking van een misdrijf waarvoor hij een maximum van vier jaar gevangenisstraf kan krijgen. In 2009 maakte de selectie van ADO Den Haag iets soortgelijks mee. Gino Coutinho ontbrak plots op de training en bleek opgepakt voor hennepteelt. Toenmalig ADO-verdediger Pascal Bosschaart kan zich die situatie nog goed voor de geest halen. Volgens hem was de zaak van de keeper ‘een paar dagen onderwerp van gesprek’.

“Het is best lastig als je iemand in de groep hebt zitten die met de politie in aanraking is gekomen”, vertelt hij in gesprek met de krant. “Gino werd destijds vrijgesproken. Daardoor sloten we het sneller af. Wordt zoiets bewezen, dan moet de club ingrijpen en kan het een ander verhaal worden. Zo zal het bij Promes waarschijnlijk ook gaan. Ten koste van het niveau gaat het niet zozeer, maar je krijgt als medespeler wel last van alle media-aandacht. Dat duurt een paar dagen, maar het mooie van voetbal is: je krijgt snel weer wedstrijden.”

Glenn Helder kreeg als speler van Arsenal te maken met het nieuws dat aanvoerder Tony Adams kampte met een alcoholprobleem. Volgens de oud-voetballer had dat nieuws een impact op de spelersgroep. “Impact heeft het zeker, maar je gaat er niet per se slechter door spelen. Waarom? Omdat de voetbalwereld ook hard is”, zo legt hij uit. “Je baalt alleen heel erg dat je teamgenoot in die situatie zit. Je gunt hem dat niet, vooral omdat de speler ook geliefd is, wat ook voor Promes geldt. Je hebt liever dat een teamgenoot zich meldt op de training en vertelt dat hij weer vader wordt.”

Pelle Clement maakte als speler van PEC Zwolle mee dat trainer John Stegeman in opspraak raakte nadat hij met alcohol op achter het stuur was gekropen en een lantaarnpaal ramde. In de wedstrijd die volgde wonnen de Zwollenaren met 6-2 van RKC Waalwijk. “Ik denk niet dat het nog invloed had. Je wilt als team presteren. Daar hoort de technische staf ook bij”, aldus de 24-jarige middenvelder. “Als het is uitgesproken kan en mag je het ook niet meer als excuus gebruiken en er steeds op terugkomen. Iedereen maakt fouten. Als dat vergeven wordt, moet je prof genoeg zijn om je te richten op dat wat je zelf in de hand hebt.”