Wesley Sneijder: ‘Als ze ons benaderen, sta ik er positief in’

Wesley Sneijder staat open voor een samenwerking met Mark van Bommel. Na het vertrek van John van den Brom naar Racing Genk werden de twee in het geruchtencircuit naar voren geschoven als potentieel trainersduo bij FC Utrecht. In gesprek met de NOS laat de 36-jarige recordinternational van het Nederlands elftal weten dat de club hem altijd mag benaderen.

Sneijder stopte eerder dit jaar met voetballen en even leek het erop dat hij zijn rentree nog ging maken. Nadat Arjen Robben besloot terug te keren bij FC Groningen, hoopten de supporters van FC Utrecht dat ook Sneijder terug zou keren op de Nederlandse velden. “Ik had zeker nog mee kunnen lopen", aldus de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale. Tot een rentree van Sneijder in de Eredivisie kwam het uiteindelijk niet. “Ik had er geen energie meer voor.”

De oud-middenvelder wil het trainersvak in. Hij heeft zich ingeschreven voor de versnelde trainerscursus en doet een open sollicitatie: “En Utrecht mag me altijd bellen. Een mooie club, met veel ambitie. En het blijft mijn stad”, vertelt Sneijder, die wel op een serieuze rol hoopt. “Als ik me ergens bij aansluit, dan wil ik wel iets te zeggen hebben. Ik moet niet het gevoel hebben dat ik het vijfde wiel aan de wagen ben."

Daar hij nog niet over de juiste trainerspapieren beschikt, kan Sneijder nog niet als eindverantwoordelijke aan de slag bij een club. Om die reden werd hij in de wandelgangen gezien als potentiële assistent van Van Bommel. “Ik ken Mark al zowat de helft van mijn leven. En ik heb altijd fantastisch met hem samengewerkt", gaat Sneijder in op de in de media genoemde constructie. "Laat ik het zo zeggen: als ze ons vanuit Utrecht benaderen, sta ik er in elk geval positief in." Bij FC Utrecht is René Hake na het vertrek van Van den Brom tot aan het einde van het seizoen aangesteld als hoofdtrainer.