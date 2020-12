Oriol Domènech: Marc Overmars verlaat Ajax na dit seizoen

Marc Overmars verlaat Ajax aan het einde van het seizoen, zo verzekerde Oriol Domènech dinsdagavond laat. De bekende journalist uit Spanje liet in het programma ONZE op de regionale televisiezender Esport3 weten dat de directeur voetbalzaken van Ajax van mening is dat zijn etappe in Amsterdam voorbij is en dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Domènech haalde de voorbije jaren het nieuws met opvallende scoops op voetbalgebied.

Overmars sprak eind oktober nog over zijn dienstverband bij Ajax. “Bij mijn aanstelling dacht ik dat ik drie of vier jaar zou blijven, maar ik zit er nu al acht seizoenen”, vertelde de sportbestuurder aan De Telegraaf. “Voor mij geldt wel - en voor Edwin ook, denk ik - dat we dit niet tot ons zestigste zullen blijven doen. Daarvoor vreet deze functie te veel energie. Heel Nederland kijkt mee en heeft een mening. Daar staat overigens ook heel veel tegenover. We zijn samen trots dat Ajax er weer staat in Europa.”

Overmars, 47 jaar, werd nadien met Manchester United in verband gebracht en was sowieso in de jaren daarvoor een vermeende kandidaat om de technische portefeuille van ex-werkgever Arsenal te gaan beheren. Het nieuws van Domènech is ook gretig door andere media in Spanje opgepikt. Overmars heeft immers een verleden bij Barcelona en de successen van Ajax op met name transfergebied zijn ook in Spanje niet onopgemerkt gebleven.

De presidentsverkiezingen bij Barcelona staan voor 24 januari op het programma en het valt niet uit te sluiten dat een van de acht kandidaten toenadering zal zoeken tot Overmars, indien de berichtgeving van Domènech op waarheid berust. Ramón Planes is momenteel technisch secretaris van Barcelona, maar de verkiezingen kunnen een volledige reorganisatie betekenen. Zo is ook ogenschijnlijk Ronald Koeman niet zeker van zijn continuïteit als hoofdtrainer van los Azulgrana.