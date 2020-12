Guardiola baart opzien met enorme woede-uitbarsting tegen vierde official

Josep Guardiola verspeelde dinsdagavond tot zijn afgrijzen punten met Manchester City. De manager zag zijn ploeg zich stuklopen op het defensieve West Bromwich Albion (1-1) en werd in de slotfase woedend op vierde official Antony Taylor. Die wilde het bord met extra speeltijd omhoog houden, maar werd daarin met veel misbaar gehinderd door Guardiola.

"Het was niet persoonlijk gericht aan Antony Taylor", legt Guardiola na afloop uit aan de BBC. "Ik heb gezegd dat vier minuten niet genoeg was. Gabriel Jesus heeft drie minuten op de grond gelegen, en elke keer dat de keeper van de tegenstander een doeltrap moest nemen duurde dat dertig seconden. Ik verwachtte meer extra tijd. Maar hij is natuurlijk de baas en hij beslist. Ik heb geen probleem met hem."

Waar is Josep Guardiola nu weer mee bezig!? ???? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 15 december 2020

Manchester City had het tegen West Bromwich Albion lastig om kansen te creëren, maar vanaf de tachtigste minuut kregen the Citizens toch nog enorme mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. "We creëerden wel de kansen", zag ook Guardiola. "We controleerden de wedstrijd, maar we winnen niet. Het resultaat telt en we zijn er niet in geslaagd om dat over de streep te trekken. We moeten ons erop instellen dat teams hierheen komen om te verdedigen. Dan moet je er doorheen breken en dat is niet gelukt. Tegen elf man in de zestien spelen is lastig."

City had dinsdagavond de kans om de aansluiten met de top van de Premier League te vinden, maar schiet met gelijkspel tegen West Brom weinig op. De ploeg van Guardiola staat zesde met een achterstand van vijf punten op de koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool. "We moeten dit soort wedstrijden winnen als we bij die clubs willen staan", weet Guardiola. "Maar het seizoen is nog lang. Toch ziet het er niet naar uit dat dit seizoen één club de competitie gaat domineren. Het is exceptioneel hoe dat sommige teams in voorgaande jaren wel lukte. Maar dat is geschiedenis. Nu gaat dat niet meer gebeuren." City werd in het seizoen 2017/18 met grote overmacht en honderd punten kampioen, Liverpool flikte dat afgelopen seizoen met 99 punten.