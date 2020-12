Drie koplopers in LaLiga na cruciale redding Courtois en doelpunt Benzema

Real Madrid heeft dinsdagavond de derde zege op rij in LaLiga geboekt. Het team van Zinédine Zidane had echter veel moeite met Athletic Club, dat nota bene bijna tachtig minuten met een man minder op het veld stond: 3-1. Door de overwinning gaan liefst drie ploegen aan kop in LaLiga: Real Sociedad, Atlético Madrid en Real Madrid. De Basken en Real Madrid staan op dertien duels; Atlético heeft twee duels minder in de benen. Real Sociedad speelt woensdag nog in en tegen Barcelona.

Athletic begon met veel intensiteit aan de wedstrijd en dat kwam de Basken ook duur te staan. Na zeven minuten spelen kreeg Raúl Garcia een gele kaart voor een overtreding op Toni Kroos en zes minuten later was de Duitser wederom het slachtoffer. Garcia liet zijn team zodoende met tien man achter en dat was een hard gelag, vooral omdat Athletic even daarvoor een strafschop onthouden leek te zijn. Iñaki Williams kreeg een duw van Daniel Carvajal, maar zowel de scheidsrechter als de VAR wilde van niets weten.

De uitsluiting zorgde ervoor dat Athletic van tactiek moest veranderen en Real Madrid beduidend meer balbezit had tot aan de rust: 73 procent. Het team van Zidane had echter moeite om gevaar te creëren. De Baskische muur van tien man leek het tot aan de rust te gaan redden, maar in de extra tijd van de eerste helft sloeg Kroos toe. Na een goede combinatie tussen Federico Valverde en Vinicius Junior kwam de bal terecht bij de Duitser, die het leer met een geplaatste inzet achter Unai Simon joeg: 1-0.

De defensie van Real Madrid zag er allesbehalve goed uit toen Athletic na 51 minuten op 1-1 kwam. Ander Capa mocht vrijwel ongehinderd het halve veld oversteken en zag zijn eerste schot gekeerd worden door Thibaut Courtois. De rebound stuiterde alsnog het doel van los Merengues in. Real Madrid bleef zoeken naar openingen, maar Athletic verdedigde goed en Zidane zag zich genoodzaakt om zowel Isco als Marco Asensio binnen de lijnen te brengen, als vervangers van Valverde en Vinicius.

De frustratie bij Real Madrid nam toe, maar Benzema bracht zeventien minuten voor tijd redding. Na een piekfijne voorzet van Carvajal vanaf rechts profiteerde de Fransman van enkele meters vrije ruimte en kopte hij de bal in de rechterhoek: 2-1. Het was alweer zijn 28e kopdoelpunt in LaLiga. Slechts vier nog actieve spelers scoorden vaker met het hoofd in de Spaanse competitie: Cristiano Ronaldo (52), Fernando Llorente (42), Sergio Ramos (39) en Cristhian Stuani (29). In de extra tijd bepaalde Benzema de eindstand, al moet gezegd worden dat Courtois even daarvoor aan de andere kant van het veld een cruciale redding op Mikel Vesga verrichtte. In de tegenaanval scoorde de Fransman op aangeven van Luka Modric: 3-1.