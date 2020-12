Grote blunder van Padt leidt bekereliminatie van FC Groningen in

FC Emmen heeft zich dinsdagavond verzekerd van een ticket voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. In eigen huis waren de Emmenaren met 2-1 te sterk voor FC Groningen. Sergio Padt speelde een negatieve hoofdrol in het noordelijke onderonsje: bij een gelijke stand maakt de doelman een blunder die de fatale tegentreffer inluidde.

FC Emmen begon met aanvallende intenties aan de wedstrijd en al na zes speelminuten kreeg de ploeg de eerste grote kans. Keziah Veendorp kreeg de bal voor zijn voeten uit een corner, maar zag tot tweemaal toe zijn pogingen voor de doellijn weggehaald worden door Azor Matusiwa. FC Groningen kwam halverwege de eerste helft dicht bij de openingstreffer via een kopbal van Wessel Dammers, maar Dennis Telgenkamp bracht redding.

Kort na de eerste Groningse mogelijkheid was het alsnog raak voor de bezoekers. Nadat Jorgen Strand Larsen in eerste instantie verzuimde een voorzet vanaf links van dichtbij binnen te tikken, was het vervolgens Ramon Pascal Lundqvist die wel doeltrof: 0-1. Op slag van rust kreeg Nikolai Laursen nog een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar een grote inschattingsfout na een doorgeschoten bal voorkwam dat hij oog in oog met Padt kwam te staan.

Vlak na rust hoopte FC Emmen een penalty te krijgen nadat Anco Jansen gevloerd leek te worden, maar volgens arbiter Kevin Blom was er van een overtreding geen sprake. Na zestig minuten spelen kwam Emmen dan toch op gelijke hoogte. De diepgaande Glenn Bijl werd op zijn wenken bediend door Veendorp en schoot de bal koel langs Padt: 1-1.

Dammers liet een grote kans op de 1-2 voor FC Groningen liggen. De verdediger kopte over het doel van FC Emmen uit een vrije trap van Lundqvist. Zeven minuten na de 1-1 was het opnieuw raak voor de ploeg van Dick Lukkien. Padt had alle tijd om een medespeler uit te zoeken, maar de doelman hield de bal veel te lang aan zijn voeten en leverde de bal zo in bij de tegenstander. Jansen kon de bal in het lege doel schieten en dat was ook de eindstand: 2-1.

FC Emmen boekte tegen FC Groningen pas de tweede zege van het seizoen. De ploeg van Lukkien won eind oktober in de eerste ronde van de beker met 2-0 van FC Eindhoven. Sinds de eindwinst in 2015 kwam FC Groningen in de beker niet meer verder dan de derde ronde. De noorderlingen verloren vorig seizoen ook al in de tweede ronde, toen van FC Utrecht (0-1).