Manchester City blijkt niet genoeg te hebben aan 76% balbezit

Manchester City is er dinsdagavond niet in geslaagd om te winnen van West Bromwich Albion. De manschappen van manager Josep Guardiola hadden een belangrijke stap op de ranglijst kunnen zetten, maar bleven in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel. Ilkay Gündogan zette the Citizens na een half uur op voorsprong; West Brom kwam op slag van rust terug dankzij een eigen doelpunt van Rúben Dias.

Het spelbeeld was vanaf minuut één duidelijk: Manchester City had vrijwel continu de bal, terwijl West Bromwich zich uiterst gegroepeerd opstelde en gokte op de counter. De bezoekers hadden in de vijfde minuut verrassend de leiding kunnen nemen, maar het schot van dichtbij van Karlan Ahearne-Grant werd knap gepareerd door doelman Ederson. City had grote moeite om met het vele balbezit tot kansen te komen, maar brak na een half uur vrijwel uit het niets alsnog door. Raheem Sterling bereikte de achterlijn en zette laag voor op Ilkay Gündogan, die simpel binnen tikte: 1-0.

Waar is Josep Guardiola nu weer mee bezig!? ???? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 15 december 2020

West Bromwich had vrijwel niets in te brengen, maar slaagde er op slag van rust toch in om terug te komen. City kreeg de bal na een hoge vrije trap vanaf de zijkant niet goed het eigen zestienmetergebied uit, waarna Semi Ajayi uit de draai kon schieten. De middenvelder had geluk dat de bal afketste op de tackelende benen van verdediger Rúben Dias en daardoor Ederson kansloos liet: 1-1.

In de tweede helft probeerde City opnieuw de druk op te voeren, maar opnieuw ontbrak de creativiteit om tot veel kansen te komen. In de slotfase volgden opeens wél enorme mogelijkheden voor City. Invaller Sergio Agüero mikte vanbinnen de zestien een paar meter naast. Gündogan kreeg een enorme kopkans van dichtbij na een voorzet van De Bruyne, maar zag Johnstone prachtig redding brengen met het been. Daarna mikte Gündogan nog een vrije trap in het zijnet. Ook Sterling kreeg een vrije kopkans, waarop Johnstone eveneens redding wist te brengen.