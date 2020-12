Arjen Robben verzwijgt zijn gedachten niet in gesprek met Hans Kraay Jr.

Arjen Robben heeft de afgelopen tijd wel aan stoppen gedacht. Dat zei de aanvaller van FC Groningen dinsdagavond rondom het bekerduel met FC Emmen bij FOX Sports. De voormalig Oranje-international, die begin dit seizoen na een jaar afwezigheid zijn rentree maakte, kwam tot nu toe door blessures nauwelijks aan voetballen toe voor de noorderlingen.

Het aantal minuten sinds zijn rentree staat op 44: 30 tegen ex-werkgever PSV en 14 minuten tegen FC Utrecht. Sinds 18 oktober is de aanvaller niet meer voor het team van Danny Buijs binnen de lijnen verschenen. “De energie was wel even weg”, aldus Robben. “Dan schiet stoppen wel door je hoofd. Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club. Maar natuurlijk is het wel frustrerend allemaal.”

Komt Arjen Robben nog terug? ?? "Dan overweeg je wel om te stoppen" pic.twitter.com/OG2RKP6pd3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 15, 2020

Helemaal onverwacht komt de tegenslag nou ook weer niet, vervolgde Robben. “Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste en heb in mijn loopbaan altijd veel met blessures te maken gehad.” Robben sprak met mensen om hem heen hierover. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het ging proberen, maar ook dat het wellicht moeilijk zou worden. Maar ik wil het zo graag doen voor de club.”

“En dat jaartje ertussenuit heeft me echt goed gedaan. Ik voel me topfit en dat is het frustrerende.” Het zijn vooral de spieren en gewrichten die Robben parten spelen. “Dat loopt gewoon niet. Maar ik train alsof ik nooit ben weggeweest. Ik hoop echt nog op het veld terug te komen. Daar ga ik echt mijn best voor doen.”