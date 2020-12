Thomas Tuchel komt met uiterst verrassend nieuws over Neymar

De blessure van Neymar valt enorm mee, zo meldt zijn trainer Thomas Tuchel. De aanvaller van Paris Saint-Germain leek tegen Olympique Lyon (0-1 verlies) een ernstige enkelblessure op te lopen, maar kan mogelijk zondag alweer in actie komen in het competitieduel met koploper Lille OSC. "De blessure is niet al te ernstig. Morgen ondergaat hij nog meer tests", aldus Tuchel dinsdag op de persconferentie.

Direct na afloop van de wedstrijd tegen Lyon meldde L'Équipe dat Neymar de rest van het kalenderjaar niet meer in actie zou komen. De Braziliaan kwam met zijn voet ongelukkig terecht tussen de tackelende benen van Thiago Mendes en schreeuwde het uit van de pijn. Na het bekijken van de beelden deelde scheidsrechter Benoît Bastien rood uit aan de middenvelder van Lyon, terwijl Neymar het veld per brancard en al huilend moest verlaten.

De gevreesde langdurige blessure blijft voor Neymar dus uit. Wel moet de aanvaller door zijn blessure de wedstrijd van woensdag tegen Lorient aan zich voorbij laten gaan. Dat geldt ook voor Marquinhos, die tegen Lyon ook al afwezig was. "Ik hoop dat Neymar zondag tegen Lille kan spelen, dat is het doel", zegt Tuchel. "Het is niet onmogelijk dat hij nog voor de winterstop in actie komt, maar ik kan daar geen ja of nee op zeggen. Na de uitslagen van de tests komen we met meer details."

Reactie van de vader van Neymar

De vader van Neymar, Neymar da Silva Santos Senior, heeft via Instagram gereageerd op de harde tackle die zijn zoon afgelopen weekend moest incasseren. “Fuck, hoelang gaat dit nog verder?", aldus Neymar senior. "We hebben hier zo vaak over gesproken, we hebben het buitensporige geweld nog zo benadrukt. Waarom stopt de scheidsrechter dit niet bij de eerste overtreding? Waarom pas bij de zevende of achtste?"

De vader van Neymar vindt dus dat aanvallend ingestelde spelers veel te weinig in bescherming worden genomen door scheidsrechters. "Er worden nauwelijks maatregelen getroffen na de gewelddadige charges die worden uitgevoerd op Neymar. Dit moedigt spelers aan om hiermee door te gaan. Als dit zo door blijft gaan, dan gaat het voetbal echt heel veel kwijtraken."