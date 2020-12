Chelsea gaat in slotseconde onderuit en verzuimt aan kop te komen

Chelsea heeft dinsdagavond in de slotseconde verloren op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. In het Molineux Stadium gingen de Londenaren, die het zonder de geblesseerde Hakim Ziyech moesten stellen, door een laat doelpunt van Pedro Neto met 2-1 onderuit. Chelsea had de koppositie voor even kunnen overnemen in de Premier League, maar blijft nu stranden op de vijfde plaats en kan nog worden ingehaald door diverse clubs.

In de eerste helft was het met name Chelsea dat met enkele kleinere mogelijkheden probeerde een doorbraak te forceren. Olivier Giroud kreeg na twintig minuten spelen een grote kans om de score te openen, maar de spits zag zijn kopbal van dichtbij net over gaan. Twee minuten later kreeg Wolverhampton Wanderers een mogelijkheid Pedro Neto, doelman Edouard Mendy had echter een goede redding in huis om het afstandsschot van de rechtsbuiten te keren.

Na ruim een half uur spelen hoopten de Londenaren een penalty te krijgen nadat Conor Coady de bal met zijn handen toucheerde, maar het appel voor hands werd weggewuifd door de videoscheidsrechter. Op slag van rust kwamen the Blues opnieuw dicht bij de openingstreffer. Uit een hoekschop raakte Kurt Zouma met een ferme kopstoot de lat, waarna ook Giroud in de rebound niet tot scoren kon komen.

Chelsea besloot in de tweede helft een tandje bij te zetten en die aanvalslust leverde al binnen vier minuten na rust een doelpunt op. Giroud kwam uitstekend voor zijn man en schoot na een voorzet van Benjamin Chilwell van dichtbij hard op doelman Rui Patrício, die de bal niet onder controle kreeg: 0-1. Het antwoord van the Wolves, die al 293 minuten droog stonden in de Premier League, volgde een kwartier na de openingstreffer. De bal viel aan de linkerkant van het strafschopgebied voor de voeten van Daniel Podence, die zijn tegenstanders uitkapte en met een fraai schot voor de 1-1 zorgde.

In het restant van de ontmoeting ging beide teams nog nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. Tien minuten voor het eindsignaal leek het noodlot toe te slaan voor de ploeg van Lampard toen Stuart Attwell naar de stip wees, maar de VAR draaide de beslissing van de arbiter terug. Na het eerdere waarschuwingsschot van de thuisploeg, viel in de slotseconde van de wedstrijd alsnog het doek voor Chelsea. Wolverhampton veroverde op eigen helft de bal en counterde razendsnel richting het doel van Mendy, waarna Pedro Neto overtuigend binnenschoof: 2-1.