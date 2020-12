Excelsior zorgt voor stunt en gaat door naar achtste finales KNVB Beker

Excelsior heeft zich dinsdagavond als eerste club voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Marinus Dijkhuizen zorgde voor een verrassing door in eigen huis PEC Zwolle aan de kant te zetten: 2-0. De doelpunten kwamen in de tweede helft tot stand. Excelsior klopte in de eerste ronde Helmond Sport (4-0), terwijl het duel van PEC Zwolle met Staphorst door de coronapandemie niet doorging.

In de eerste veertig minuten was PEC veel aan de bal, maar buiten twee mogelijkheden voor Pelle Clement kwam daar weinig gevaar uit. Excelsior werd in de laatste minuten voor rust nog twee keer gevaarlijk. Michael Zetterer bracht redding op een hard schot van Joël Zwarts en even later kopte Siebe Horemans uit een vrije trap over het doel.

Na ruim een uur spelen nam Excelsior de leiding, al was het maar de vraag of de uitvoering van Thomas Oude Kotte bewust was. De verdediger profiteerde van het onder de hoge bal door duiken van Marc Doué, zag Elías Már Ómarsson bij de tweede paal staan en zijn voorzet was wel heel scherp: 1-0. De topscorer van de Keuken Kampioen Divisie kreeg tien minuten later een kans op de 2-0, maar Zetterer hield de Zwollenaren eenvoudig op de been.

Ahmad Mendes Moreira besliste vier minuten voor tijd de wedstrijd. De invaller haalde met links uit en mikte de bal in de verre hoek achter Zetterer. Dat was ook de eindstand in het duel tussen de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie en de nummer elf van de Eredivisie in het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam.