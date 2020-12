Daley Blind: ‘Gelukkig werd de bekerfinale vorig seizoen niet gespeeld’

Daley Blind krijgt woensdagavond met Ajax een nieuw kans in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht. De Amsterdammers spelen dit maal in de zestiende finales thuis tegen de Domstedelingen, waar Ajax vorig seizoen nog de halve finale in Utrecht verloor (2-0). "Uiteindelijk werd de finale (tussen Feyenoord en Utrecht, red.) gelukkig niet gespeeld, daarom zijn wij nog steeds titelhouder", knipoogt Daley Blind in gesprek met Ajax TV. Ajax won anderhalf jaar geleden zelf de finale van Willem II (0-4).

"Ajax - FC Utrecht zijn altijd beladen wedstrijden", zegt Blind. "Nu door de afwezigheid van fans wordt dat helaas wat anders. Maar nog steeds is er de onderlinge strijd. Je benadert een bekerwedstrijd, zeker tegen Utrecht, als een wedstrijd op zich, dan maakt het niet uit wat de ranglijst vertelt. Sean Klaiber (die morgen ontbreekt wegens een schorsing, red.) speelt nu hier, terwijl hij vorig seizoen natuurlijk nog bij Utrecht speelde. Het is niet zo dat hij hier dan niet goed wordt ontvangen. Er is zeker wel respect, maar er is wel strijd."

Dat Ajax vorig seizoen door FC Utrecht werd uitgeschakeld, blijft in Blinds achterhoofd. "Dat neem je wel mee, het kostte ons toen een plek in de finale.' Maar we hebben wat recht te zetten. Niet omdat het Utrecht is, maar omdat we zolang mogelijk voor alle prijzen willen meespelen." De wedstrijd begint woensdagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De Europa League-loting tegen Lille OSC

In de Europa League is Ajax gekoppeld aan Lille OSC, de ploeg die vorig seizoen in de Champions League nog twee keer werd verslagen door de Amsterdammers. "Het was toen ook gewoon een hele lastige ploeg, met heel veel kracht en snelheid in het team", weet Blind. "Veel individuele kwaliteiten. Toen zijn we er ook niet zo doorgewandeld. We moeten op ons best zijn om een tegenstander als Lille te verslaan en door te kunnen stoten naar de volgende ronde. Want dat is wat we willen."

Ajax had ook makkelijkere tegenstanders kunnen loten, ziet ook Blind. "Aan de ene kant denk je natuurlijk aan een tegenstander die qua naam iets makkelijker is, om in het toernooi te groeien. Aan de andere kant zijn dit de potjes die je wil spelen tegen grotere teams. Het is een hele mooie uitdaging voor ons elftal. Het worden wel andere wedstrijden. Bij beide teams zijn spelers vertrokken, en ook weer goede teruggekomen. Ze staan niet voor niets bovenaan in de Franse competitie op het moment, dus dat zegt genoeg over dat dat team gewoon goed in elkaar steekt."