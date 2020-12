De reden waarom Memphis Depay niet over zijn toekomst wil nadenken

Barcelona en Paris Saint-Germain worden naar voren geschoven als de meest voor de hand liggende bestemmingen van Memphis Depay. De aanvaller heeft een aflopend contract met Olympique Lyon en was in de voorbije transferperiode al dicht bij een transfer naar Spanje. Gezien de precaire financiële huishouding van Barcelona ligt een winterse transfer naar het Camp Nou niet voor de hand, evenals een winterse transfer naar een concurrent als PSG. Depay houdt zich ondertussen naar eigen zeggen niet bezig met zijn toekomst.

“Mijn toekomst? Ik zal eerlijk zijn: we hebben hier een geweldig team. Ik weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren”, vertelde Depay daags voor het thuisduel met Stade Brest. “Ik ben een speler van Olympique Lyon, de aanvoerder en ik ben hier om prijzen te winnen, wedstrijden te willen en belangrijk te zijn voor het team. Dat is voor mij het belangrijkste. Als ik over mijn toekomst ga nadenken, verlies ik mogelijk mijn focus.”

“Ik zit met mijn gedachten honderd procent bij Olympique Lyon. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat heb ik altijd al gezegd”, benadrukte de Oranje-international, die vervolgens een specifieke vraag over de interesse van Barcelona kreeg. “Daar kan ik niks over zeggen. Ik ben nu hier. Als speler van Olympique Lyon. Misschien zijn er wel heel veel clubs die belangstelling tonen.”

Olympique Lyon greep vorig seizoen naast alle prijzen én plaatste zich niet voor Europees voetbal. In het mogelijk laatste contractjaar van Depay zijn les Gones echter een serieuze kandidaat voor de landstitel. De koppositie wordt gedeeld met Lille, terwijl regerend landskampioen Paris Saint-Germain een punt minder heeft: 28 om 29. Het is maar de vraag of de Nederlander zelf ook om die reden welwillend staat tegenover een vertrek in januari.

Depay, die in februari 27 jaar wordt, kwam tot dusver in elk van de veertien duels in de Ligue 1 binnen de lijnen. Daarin was hij goed voor zes doelpunten, al kwam de helft daarvan in de eerste competitiewedstrijd tegen Dijon (4-1) tot stand. De teller staat daarnaast op vier assists, waarvan drie in het uitduel met RC Strasbourg (2-3).