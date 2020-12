Politiebeelden tonen roekeloos rijgedrag en botsing door Jack Grealish

Jack Grealish is dinsdag veroordeeld tot negen maanden rijontzegging en een boete van 82.499 pond, omgerekend ruim 91.000 euro. De aanvallende middenvelder van Aston Villa kreeg die straf opgelegd naar aanleiding van het veroorzaken van meerdere botsingen door roekeloos rijgedrag en het verlaten van de plaats van een verkeersongeval.

Naar buiten gebrachte bewakingsbeelden tonen hoe Grealish in maart van dit jaar in zijn witte Range Rover Sport stapt en vervolgens tegen meerdere geparkeerde auto's botst. Getuigen drongen eropaan dat Grealish zijn personalia afstond, hetgeen de 25-jarige Engels international uiteindelijk deed. Toen de gealarmeerde politie arriveerde, was Grealish echter al vertrokken. Getuigen verklaarden dat Grealish wankel op zijn voeten stond en naar alcohol stonk.

#BANNED | An international footballer who crashed into parked vehicles and mounted a pavement has been banned from driving today. Jack Grealish had disobeyed lockdown rules to meet friends at the time. Full story ?? https://t.co/flcMOxwc1A Watch the video ?? pic.twitter.com/Sn47CGg4IG — West Midlands Police (@WMPolice) December 15, 2020

Grealish werd in oktober, al in afwachting van de rechtszaak over de eerste zaak, ook nog betrapt op asociaal rijgedrag in zijn zwarte Range Rover. Politiebeelden tonen hoe de voetballer bumper kleeft en met 160 kilometer per uur over de snelweg raast. Voor beide zaken is Grealish, die de feiten heeft bekend, dinsdag veroordeeld. Naast de rijontzegging van negen maanden en de boete van ruim 91.000 euro moet Grealish ook alle veroorzaakte schade vergoeden. Niet bewezen kon worden dat Grealish alcohol op had ten tijde van de delicten.

Dinsdagmiddag moest Grealish voor de rechtbank verschijnen. De Engelsman had een list bedacht in de hoop de aanwezige pers op het verkeerde been te zetten. Grealish liet zijn zwarte Range Rover voorrijden, waarna de journalisten hun aandacht op de auto vestigden. De voetballer liep vervolgens langs de andere kant naar binnen, maar werd gezien door de pers.