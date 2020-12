FC Emmen en EasyToys krijgen goed nieuws van KNVB

FC Emmen mag ook na dit seizoen de naam van hoofdsponsor EasyToys op het wedstrijdshirt dragen, zo bevestigt directeur Eric Idema van EasyToys aan RTV Drenthe. De KNVB heeft niet langer zeggenschap over of een bedrijf shirtsponsor van een betaaldvoetbalclub mag zijn, zo werd besloten door de clubs op de ledenvergadering.

De KNVB verbood EasyToys aan het begin van dit seizoen in eerste instantie om als shirtsponsor te fungeren bij FC Emmen. Na ophef draaide de voetbalbond de blokkade terug en kreeg de Eredivisie-club toestemming om in ieder geval dit seizoen af te maken met de seksshop op het shirt. Dinsdag hebben de betaaldvoetbalclubs de macht om te beslissen over dergelijke gevallen weggehaald bij de KNVB.

De voetbalbond stelde op de ledenvergadering voor om de toetsingscriteria voor een sponsorschap uit het Sponsoringreglement Betaald Voetbal te schrappen. Een meerderheid van de clubs stemde voor. Daardoor kan alleen de Reclame Code Commissie een sponsorovereenkomst nog blokkeren. "We zijn blij dat we de discussie zijn aangegaan, taboes hebben doorbroken en er op een goede manier zijn uitgekomen", aldus Idema van EasyToys. "Het is goed dat een externe, onafhankelijke partij hier in het vervolg over gaat."

FC Emmen en EasyToys sloten in eerste instantie een sponsorovereenkomst voor één seizoen af, maar zullen die naar alle waarschijnlijkheid gaan verlengen. De twee partijen gaan daarover binnenkort met elkaar in gesprek.